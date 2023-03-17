Украинцы уже приобрели через «Дія» полмиллиона военных облигаций — Finance.ua

Украинцы уже приобрели через «Дія» полмиллиона военных облигаций Сегодня 14:35 — Казна и Политика

С помощью приложения «Дія» украинцы приобрели уже 500 тысяч военных облигаций.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме

«Украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в „Дія“. Мощный результат. Это 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и сил обороны. От оружия , бронежилетов, касок до зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям», — отметил он.

Украинцы уже получили на карту «єПідтримка» выплаты за облигацию Херсон. Часть из них реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.