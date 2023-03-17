Украинцы уже приобрели через «Дія» полмиллиона военных облигаций — Finance.ua
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Украинцы уже приобрели через «Дія» полмиллиона военных облигаций

Казна и Политика
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С помощью приложения «Дія» украинцы приобрели уже 500 тысяч военных облигаций.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.
«Украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в „Дія“. Мощный результат. Это 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и сил обороны. От оружия, бронежилетов, касок до зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям», — отметил он.
Украинцы уже получили на карту «єПідтримка» выплаты за облигацию Херсон. Часть из них реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации.

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По материалам:
Finance.ua
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