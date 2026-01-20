0 800 307 555
Личные финансы
Украинцы уже потратили 11,3 млрд грн «Зимней поддержки»: куда пошли средства
Программа «Зимняя поддержка» продолжает действовать и граждане уже потратили 11,3 млрд грн помощи.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.
В программе приняли участие 17,8 млн украинцев, которые оформили и получили выплату в размере 1000 грн. Из этого количества 3,5 млн. получателей — дети.
Воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года.

На что украинцы тратят средства

Наибольшая доля расходов в рамках программы приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг — около 80% от общей суммы.
Также средства направляются на приобретение продуктов питания, лекарственных средств и благотворительные взносы в поддержку Сил обороны Украины.

Выплаты для уязвимых категорий населения

Отдельно выплачивается пособие в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения.
По состоянию на данный момент эти выплаты получили 374 367 человек.
Общая сумма израсходованных средств по этому направлению составляет 1,1 млрд грн.
Чаще всего деньги используют для приобретения одежды и обуви для взрослых и детей.

Другие программы зимней поддержки

Параллельно действуют и другие государственные программы пособия на зимний период. Речь идет о целевой поддержке жителей прифронтовых территорий и внутренне перемещенных лиц, в частности, выплаты на дрова.
Также предусмотрена компенсация 100 кВт электроэнергии на одного человека каждый месяц в холодный период.
Кроме того, реализуются программы по повышению энергоэффективности для бизнеса, частных домохозяйств и ОСМД.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems