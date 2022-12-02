Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц — Finance.ua

Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц Сегодня 15:34 — Валюта

Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Население Украины в ноябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,340 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,731 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 390,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с октябрем, когда они купили 373,3 млн долларов.

В целом с начала 2022 года население продало валюты на 13,049 млрд долларов и купило на 13,465 млрд долларов. Чистая покупка составила 416,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за ноября население купило безналичной валюты на 362,1 млн долларов. По сравнению с октябрем эта сумма выросла на 38,1 млн долларов.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26,208 млрд долларов и купило на 24,614 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,594 млрд долларов.

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