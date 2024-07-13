Украинцы стали покупать больше электромобилей — Finance.ua

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Украинцы стали покупать больше электромобилей

Технологии&Авто
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Украинцы стали покупать больше электромобилей
Украинцы стали покупать больше электромобилей
В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 35% больше, чем в июне прошлого года.
Об этом сообщает «Укравтопром».

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Доля новых автомобилей среди зарегистрированных BEV, как и в прошлом году, составила 19%.
Большинство зарегистрированных электромобилей в июне были легковыми — 4079 штук (новых — 784, подержанных — 3295).
Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были всего 8 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
  • Honda M-NV — 140 ед.;
  • Nissan Ariya — 91 ед;
  • MG 4 — 71 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 71 ед;
  • BYD Song Plus — 62 ед.
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В первую пятерку подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, вошли:
  • Tesla Model 3 — 419 ед;
  • Nissan Leaf — 410 ед;
  • Tesla Model Y — 367 ед;
  • Volkswagen e-Golf — 208 ед.;
  • Tesla Model S — 196 ед.
За первое полугодие в Украине прошли первую регистрацию более 24,4 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% - новые и 80% - подержанные.
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По материалам:
Finance.ua
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