Украинцы стали покупать больше электромобилей — Finance.ua

Украинцы стали покупать больше электромобилей Сегодня 21:28 — Технологии&Авто

Украинцы стали покупать больше электромобилей

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 35% больше, чем в июне прошлого года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Доля новых автомобилей среди зарегистрированных BEV, как и в прошлом году, составила 19%.

Большинство зарегистрированных электромобилей в июне были легковыми — 4079 штук (новых — 784, подержанных — 3295).

Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были всего 8 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

Honda M-NV — 140 ед.;

Nissan Ariya — 91 ед;

MG 4 — 71 ед.;

Volkswagen ID.4 — 71 ед;

BYD Song Plus — 62 ед.

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В первую пятерку подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, вошли:

Tesla Model 3 — 419 ед;

Nissan Leaf — 410 ед;

Tesla Model Y — 367 ед;

Volkswagen e-Golf — 208 ед.;

Tesla Model S — 196 ед.

За первое полугодие в Украине прошли первую регистрацию более 24,4 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% - новые и 80% - подержанные.

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