Представлен новый рейтинг лучших люксовых электрокаров — Finance.ua

Представлен новый рейтинг лучших люксовых электрокаров Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Представлен новый рейтинг лучших люксовых электрокаров

Мир роскошных автомобилей претерпевает революционные изменения, и электрокары уверенно занимают лидирующие позиции в этом сегменте. Еще десять лет назад понятия люксовый и электромобиль казались несовместимыми, но сегодня ситуация кардинально изменилась.

Британское автомобильное издание Autocar составило рейтинг 10 лучших люксовых электромобилей в мире. Интересно, что Tesla Model S, когда-то считавшаяся пионером в этом сегменте, не попала в список.

10. Mercedes EQE

Уменьшенная версия флагманского EQS, которая предлагает приятное управление и передовые технологии в салоне, но страдает недостаточно качественными материалами интерьера. EQE обладает аэродинамическим дизайном, напоминающим каплю воды, что помогает оптимизировать эффективность и запас хода.

9. Jaguar I-Pace

Первый люксовый электромобиль от массового производителя, который непосредственно бросил вызов Tesla в высоком сегменте рынка, поражая инновационным дизайном и увлекательным управлением. I-Pace устанавливает стандарт управления для больших электромобилей, но имеет недостатки в виде медленной зарядки и жесткой подвески.

8. Audi Q8 e-tron quattro

Первый серийный электромобиль Audi, олицетворяющий фирменные качества бренда, предлагая отличное качество материалов и легкость в управлении. После апгрейда в конце 2022 модель получила обновленный внешний вид и ряд новых технологий, хотя некоторые критикуют ее за недостаточную спортивность.

7. Genesis Electrified G80

Электрифицированная версия седана G80 от люксового бренда Hyundai поражает красиво выполненным интерьером и элегантной информационно-развлекательной системой. Несмотря на то, что Genesis еще не представлен на всех европейских рынках, Electrified G80 уже пользуется спросом там, где уже доступен.

6. Mercedes-Benz EQC

Первый электромобиль Mercedes из новой линейки EQ, отличающийся безупречным исполнением, удобством в использовании и комфортом. EQC предлагает отличный баланс между комфортом и практичностью, хотя имеет скромный запас хода по сравнению с некоторыми конкурентами.

5. Lucid Air

Американский электромобиль, разработанный бывшим инженером Tesla, поражает своим внешним видом, интерьером и большим запасом хода. Топовая версия Dream Edition может похвастаться мощностью 1111 лошадиных сил и ускорением до 96 км/ч за 2,4 секунды.

4. Mercedes-Benz EQS

Флагманский электромобиль Mercedes, созданный на совершенно новой платформе, предлагает серьезный реальный запас хода и высокое качество исполнения. EQS отличается футуристическим интерьером, напоминающим космический корабль, хотя некоторые покупатели могут считать его слишком технологичным.

3. Porsche Taycan

Первый полностью электрический автомобиль Porsche, предлагающий исключительное управление и богатое стандартное оборудование. Taycan доступен в различных конфигурациях: с одним или двумя электродвигателями, с полным или задним приводом, в кузове седан, универсал (Sport Turismo) или кроссовер (Cross Turismo). Модель 2024 года получила улучшенный запас хода, хотя остаточная стоимость не столь высока, как несколько лет назад.

2. BMW iX

Электрический флагман BMW, поражающий необычайно изысканной ездой, практичностью и простором большого SUV, а также привлекательным и роскошным интерьером. iX имеет размеры, подобные X5, но базируется на специализированной платформе из легких композитных материалов и оснащен электродвигателем на каждой оси. Однако дизайн экстерьера вызывает противоречивые отзывы, а цена достаточно высока.

1. BMW i7

Электрическая версия нового флагмана BMW 7 серии, поражающая роскошным салоном, мощным электрическим приводом и отличной управляемостью. i7 привлекает внимание своими монументальными пропорциями, хотя дизайн экстерьера может показаться противоречивым. Реальный запас хода составляет менее 500 км, а цена достаточно высока. Несмотря на это, i7 демонстрирует растущую роль электромобилей в премиум-сегменте.

Этот рейтинг показывает, что сегмент премиальных электрокаров стремительно развивается. Ключевыми факторами успеха являются инновационные технологии, современный дизайн, высококачественные материалы и большая дальность пробега.

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