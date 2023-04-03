Украинцы стали массово получать платежи за газ с долгами — что говорят в «Нафтогазе» Сегодня 16:43 — Личные финансы

Многие украинцы сталкиваются с тем, что облгазы насчитывают некорректные объемы потребления газа и часто в сторону увеличения. В газоснабжающей компании НАК «Нафтогаз Украины» подсказали, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на вопросы клиента под постом в Фейсбуке.

Украинка пожаловалась, что облгаз, несмотря на то, что исправно передает показания, начисляет суммы потребления, уже сформировался долг. На просьбы откорректировать суммы в платежках облгаз не реагирует.

«Я с января месяца передаю свои данные, но облгаз не пересылает и мне начисляют по-своему и выставляют не существующий долг. Вот сейчас передала, если не пересчитают, то я уже не знаю, куда обращаться», — рассказала она.

В ответ на это в «Нафтогазе» разъяснили, что если по счету некорректно начислены объемы, нужно обратиться к своему оператору ГРС (облгаз).

Вы можете написать письменное обращение, прикрепить фотоподтверждение переданных показаний (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом или на их электронную почту. В таком случае Ваш оператор ГРС будет обязан ответить в письменном виде и выполнить перерасчет при необходимости", — отметили в компании.

Кроме того, в «Нафтогазе» уточнили, что в том случае, если оператор ГРС отказывает пересчитать данные — лучше обратиться в НКРЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, https://www.nerc.gov). ua) с письменной жалобой.

На пенсии По материалам:

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