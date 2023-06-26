Украинцы создали IT-пасеку, которой можно управлять с помощью смартфона — Finance.ua
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Украинцы создали IT-пасеку, которой можно управлять с помощью смартфона

Технологии&Авто
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Украинцы создали IT-пасеку, которой можно управлять с помощью смартфона
Украинцы создали IT-пасеку, которой можно управлять с помощью смартфона, Фото: shotam.info
Украинский стартап создал первую в мире ІТ-пасеку, которой можно управлять со смартфона в любой точке планеты.
Об этом информирует ШоТам.
Соучредитель проекта Игорь Курдин отмечает, что новая технология пчеловодства способна спасти не только урожай, но и самих пчел, когда украинские ІТ-пасеки станут массовым явлением.
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«В 2015 году я поговорил с друзьями, которые также разбираются в инженерии — и мы вместе создали первые прототипы Smart-ульев. Проектом заинтересовались некоторые университеты, ведь раньше они не могли так точно отслеживать поведение пчелиных семей. А благодаря нашему изобретению такая возможность появилась даже зимой», — рассказывает Курдин.
Запустить ІТ-пасеку в Украине удалось при поддержке ООН и программы Polish Challenge Fund. Курдин вместе с командой подали заявку и были отобраны единственными из первых. Когда украинцы только начинали, в мире было не более 10 похожих проектов. Однако стартаперы из Украины стали первыми, кто сделал так, чтобы улей работал круглосуточно и автономно весь год — без подзарядки от посторонних источников тока и с минимальным техническим обслуживанием.
Фото: <a href="https://shotam.info/">shotam.info/</a>
Фото: shotam.info/
Стартаперы установили ульи в нескольких странах мира, климат которых схож с украинским. На смартфон пчеловода ежечасно поступает информация о температуре и уровне влажности внутри каждого улья. Также благодаря этой технологии известно, сколько меда принесли пчелы, сколько их сегодня вылетело, а сколько прилетело.
Еще одно важное преимущество — сенсоры позволяют «видеть», как живет пчелиная семья зимой. Этого не знают пчеловоды с обычными ульями. «Часто бывает так, что уже только осенью пчеловоды распаковывают ульи, смотрят — а там половина пчел погибли. О каком опылении ранней весной может идти речь? Надо сначала восстанавливать жизнедеятельность пчел», — размышляет Игорь Курдин.

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По материалам:
noworries
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