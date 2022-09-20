Украинцы составляют уже восьмую часть всех зарегистрированных в Эстонии безработных — Finance.ua

Украинцы составляют уже восьмую часть всех зарегистрированных в Эстонии безработных Сегодня 17:40 — Личные финансы

По состоянию на 18 сентября на учете в Кассе по безработице в Эстонии состоят 5556 связанных с Украиной и лиц, получивших международную защиту: украинские беженцы составляют 11,7% всех зарегистрированных в Эстонии безработных.

По статистике Кассы по безработице, за прошедшую неделю с 12 по 18 сентября на учет стали еще 347 украинских беженцев.

Женщины составляют 78,7 процента, а мужчины — 21,3 процента беженцев, вставших на учет и получивших международную защиту, 11,2 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 76 процентов к возрастной группе 25–54 года, а 12,8 процента — это люди старше 55 лет.

У 62,7 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 11,5 процента специальное образование, 8,9 процента не имеют специального образования, данные об образовании 16,9 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли — 19,9 процента, 15,7 процента составляют специалисты высшего уровня, 11,9 процента — техники и специалисты среднего звена, а 13,6 процента не имеют трудового стажа.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.