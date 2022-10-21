Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины

Личные финансы
18
Внутренние продажи сыра замедлились на фоне массовых обстрелов россией и общего ухудшения экономического положения украинцев.
Об этом сообщили эксперты аналитической платформы «Инфагро».
Отмечается, что негативно влияет на ситуацию дороговизна сыров на полках магазинов. Поэтому производители должны стимулировать продажи более частыми акциями с понижением цен.
«Однако базовые прайсы продавцы не намерены снижать, вдобавок, некоторые, наоборот, принимают решение о хотя бы незначительном, но увеличении их, мотивируя подорожанием сырья. В октябре сыровары впервые за длительный период пробуют увеличивать и экспортные цены», — отметили аналитики.
По их словам, отдельные сыровары понижение внутреннего спроса компенсируют увеличением объемов экспорта в Европу.
«Сейчас уже примерно пятая часть от общего производства полутвердого сыра в Украине направляется на внешние продажи. Такого не было с момента закрытия россией своего рынка в 2015 году. Более половины вывезенного сыра отправлено в Польшу. За три квартала объем экспорта сыра увеличился примерно на 40%», — добавили эксперты.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.