Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины — Finance.ua

Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины
Внутренние продажи сыра замедлились на фоне массовых обстрелов россией и общего ухудшения экономического положения украинцев.
Об этом сообщили эксперты аналитической платформы «Инфагро».
Отмечается, что негативно влияет на ситуацию дороговизна сыров на полках магазинов. Поэтому производители должны стимулировать продажи более частыми акциями с понижением цен.
«Однако базовые прайсы продавцы не намерены снижать, вдобавок, некоторые, наоборот, принимают решение о хотя бы незначительном, но увеличении их, мотивируя подорожанием сырья. В октябре сыровары впервые за длительный период пробуют увеличивать и экспортные цены», — отметили аналитики.
По их словам, отдельные сыровары понижение внутреннего спроса компенсируют увеличением объемов экспорта в Европу.
«Сейчас уже примерно пятая часть от общего производства полутвердого сыра в Украине направляется на внешние продажи. Такого не было с момента закрытия россией своего рынка в 2015 году. Более половины вывезенного сыра отправлено в Польшу. За три квартала объем экспорта сыра увеличился примерно на 40%», — добавили эксперты.
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