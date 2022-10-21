Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины — Finance.ua

Украинцы сократили потребление сыра: эксперты назвали причины Сегодня 05:18 — Личные финансы

Внутренние продажи сыра замедлились на фоне массовых обстрелов россией и общего ухудшения экономического положения украинцев.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы « Инфагро ».

Отмечается, что негативно влияет на ситуацию дороговизна сыров на полках магазинов. Поэтому производители должны стимулировать продажи более частыми акциями с понижением цен.

«Однако базовые прайсы продавцы не намерены снижать, вдобавок, некоторые, наоборот, принимают решение о хотя бы незначительном, но увеличении их, мотивируя подорожанием сырья. В октябре сыровары впервые за длительный период пробуют увеличивать и экспортные цены», — отметили аналитики.

По их словам, отдельные сыровары понижение внутреннего спроса компенсируют увеличением объемов экспорта в Европу.

«Сейчас уже примерно пятая часть от общего производства полутвердого сыра в Украине направляется на внешние продажи. Такого не было с момента закрытия россией своего рынка в 2015 году. Более половины вывезенного сыра отправлено в Польшу. За три квартала объем экспорта сыра увеличился примерно на 40%», — добавили эксперты.

УНІАН По материалам:

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