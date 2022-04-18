Украинцы соглашаются на более низкие зарплаты, чтобы устроиться на работу (инфографика) — Finance.ua

Украинцы соглашаются на более низкие зарплаты, чтобы устроиться на работу (инфографика)

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинский рынок труда переживает самый сильный кризис за последние 10 лет.

Украинские специалисты, потерявшие работу из-за переезда в другие города или из-за сокращения или увольнения, активно ищут работу. Однако открытых вакансий сегодня, согласно данным кадрового портала grc.ua по состоянию на середину апреля, в 30 раз меньше, чем в довоенный период.

Как действуют работодатели?

С началом войны подавляющее большинство работодателей (78%) предприняли непопулярные меры по отношению к своим сотрудникам:

четверти опрошенных не выплатили заработную плату;

уволили или сократили работников в 16,5% компаний;

10% отправили в отпуск за свой счёт;

еще четверть опрошенных, если и работают, то получают неполную выплату заработной платы — больше всего респондентов ответило, что им сократили заработную плату более чем на 30%.

Конкуренция растет

Украинцы сталкиваются не только с негативным влиянием войны на заработную плату. Изменилась также структура предложений и насыщенность специалистами в разрезе регионов.

В регионах, наиболее почувствовавших на себе военную агрессию россии, уменьшилось количество рабочих мест и возросла конкуренция. Релокация предприятий в безопасные регионы Украины, внутренняя и внешняя миграция специалистов послужила причиной того, что в западных областях увеличилось количество предложений работы. Конкуренция на одно рабочее место во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске сегодня намного ниже, чем в центральной и восточной части Украины.

При этом сталкиваясь с увеличенной конкуренцией на рабочие места, испытывая проблемы с трудоустройством, специалисты всегда уменьшали свои зарплатные ожидания. Так же поступают соискатели и сейчас:

опрос показал, что почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты;

наибольшая доля (26%) из тех, кто готов ради устройства на работу получать меньшую заработную плату, согласны снизить ее на 10-25%.

В условиях высокой конкуренции эксперты видят еще одну тенденцию в поведении соискателей. Специалисты стали предлагать свои кандидатуры на вакансии, которые ниже их привычного уровня квалификации.

Если до войны в категории топ-менеджмент было достаточно много предложений работы, то сегодня руководители и директора не слишком востребованы. Для них в апреле было открыто 1,7% вакансий от всех актуальных. Таким образом, на позиции middle-уровня в условиях дефицита работы стали отзываться топовые специалисты.

Что делать специалистам в столь сложных условиях поиска работы?

Во-первых, специалисты советуют использовать все источники поиска информации об открытых рабочих местах. Безусловно, наиболее полная информация о вакансиях размещена на кадровых порталах. Однако не следует пренебрегать специализированными профессиональными сайтами с подборками предложений работы, сайтами компаний, телеграм-каналами, а также социальными сетями.

В условиях жесткой конкуренции соискатели должны повышать свою ценность на рынке труда. Дополнительное профессиональное образование возможно даже в условиях войны.

«Если найти работу по профессии крайне сложно из-за низкой востребованности, то соискателю следует провести аудит своих знаний, умений и компетенций и выяснить, в каких других профессиональных областях их можно применить. Распространенной тенденцией в довоенные времена была переквалификация специалистов. Остается актуальной она и сейчас, в условиях кризиса на рынке труда», — отмечают эксперты.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.