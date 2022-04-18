Украинцы соглашаются на более низкие зарплаты, чтобы устроиться на работу (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы соглашаются на более низкие зарплаты, чтобы устроиться на работу (инфографика)

Сегодня 09:01Личные финансы
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Украинский рынок труда переживает самый сильный кризис за последние 10 лет.
Украинские специалисты, потерявшие работу из-за переезда в другие города или из-за сокращения или увольнения, активно ищут работу. Однако открытых вакансий сегодня, согласно данным кадрового портала grc.ua по состоянию на середину апреля, в 30 раз меньше, чем в довоенный период.

Как действуют работодатели?

С началом войны подавляющее большинство работодателей (78%) предприняли непопулярные меры по отношению к своим сотрудникам:
  • четверти опрошенных не выплатили заработную плату;
  • уволили или сократили работников в 16,5% компаний;
  • 10% отправили в отпуск за свой счёт;
  • еще четверть опрошенных, если и работают, то получают неполную выплату заработной платы — больше всего респондентов ответило, что им сократили заработную плату более чем на 30%.
Украинцы соглашаются на более низкие зарплаты, чтобы устроиться на работу (инфографика)

Конкуренция растет

Украинцы сталкиваются не только с негативным влиянием войны на заработную плату. Изменилась также структура предложений и насыщенность специалистами в разрезе регионов.
В регионах, наиболее почувствовавших на себе военную агрессию россии, уменьшилось количество рабочих мест и возросла конкуренция. Релокация предприятий в безопасные регионы Украины, внутренняя и внешняя миграция специалистов послужила причиной того, что в западных областях увеличилось количество предложений работы. Конкуренция на одно рабочее место во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске сегодня намного ниже, чем в центральной и восточной части Украины.
При этом сталкиваясь с увеличенной конкуренцией на рабочие места, испытывая проблемы с трудоустройством, специалисты всегда уменьшали свои зарплатные ожидания. Так же поступают соискатели и сейчас:
  • опрос показал, что почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты;
  • наибольшая доля (26%) из тех, кто готов ради устройства на работу получать меньшую заработную плату, согласны снизить ее на 10-25%.
В условиях высокой конкуренции эксперты видят еще одну тенденцию в поведении соискателей. Специалисты стали предлагать свои кандидатуры на вакансии, которые ниже их привычного уровня квалификации.

Как беженцам найти работу за границей или в Украине?

Если до войны в категории топ-менеджмент было достаточно много предложений работы, то сегодня руководители и директора не слишком востребованы. Для них в апреле было открыто 1,7% вакансий от всех актуальных. Таким образом, на позиции middle-уровня в условиях дефицита работы стали отзываться топовые специалисты.

Что делать специалистам в столь сложных условиях поиска работы?

Во-первых, специалисты советуют использовать все источники поиска информации об открытых рабочих местах. Безусловно, наиболее полная информация о вакансиях размещена на кадровых порталах. Однако не следует пренебрегать специализированными профессиональными сайтами с подборками предложений работы, сайтами компаний, телеграм-каналами, а также социальными сетями.
В условиях жесткой конкуренции соискатели должны повышать свою ценность на рынке труда. Дополнительное профессиональное образование возможно даже в условиях войны.
«Если найти работу по профессии крайне сложно из-за низкой востребованности, то соискателю следует провести аудит своих знаний, умений и компетенций и выяснить, в каких других профессиональных областях их можно применить. Распространенной тенденцией в довоенные времена была переквалификация специалистов. Остается актуальной она и сейчас, в условиях кризиса на рынке труда», — отмечают эксперты.
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По материалам: Finance.ua
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