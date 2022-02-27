Украинцы собрали почти полмиллиарда гривен помощи армии — Finance.ua

Украинцы собрали почти полмиллиарда гривен помощи армии

Сегодня 13:21

Украинцы продолжают переводить деньги в поддержку украинским военным. Уже собрали 426 млн гривен, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Только за вчерашние сутки было отправлено 218 млн гривен.

«426 млн «єПідтримки2 украинской армии! Только за вчера — 218 млн. Мы — сильны вместе. К победе», — пишет Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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