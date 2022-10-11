Украинцы собрали 255 млн грн на дроны-комикадзе для ВСУ — Гороховский Сегодня 11:06

700 000 украинцев пополнили вчера «Банки мести» Сергея Притулы, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова, открытые в Монобанке. Общая сумма, поступившая только на эти три банки, превысила 255 млн грн. Как сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский, уже больше700 000 украинцев пополнили вчера «Банки мести» Сергея Притулы, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова, открытые в Монобанке. Общая сумма, поступившая только на эти три банки, превысила

Напомним, волонтеры Сергей Стерненко и Сергей Притула объявили о совместном сборе средств на закупку на нужды ВCУ украинских дронов-камикдзe RAM ІІ UAV.

В понедельник, 10 октября, во время массированного российского обстрела всей территории Украины, волонтер Сергей Стерненко анонсировал большой сбор на оружие для ВСУ. Приблизительно за час украинцы пожертвовали на счет волонтера более 10 млн грн, и эта сумма продолжает стремительно расти, пишет ZAXID.NET.

После этого Фонд Сергея Притулы сообщил о совместном с Сергеем Стерненко сборе на украинские ударные дроны RAM II UAV. При этом не уточняется, сколько именно необходимо собрать на закупку дронов.

«Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко приступать к этому сбору 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже! Собирaем нa украинские дроны-кaмикaдзe RAM II UAV. Будет „бавовна“. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет», — сообщил Сергей Притула.

Перевести деньги можно по реквизитам:

MoнoБaнкa Фoнда Ceргея Притyлы: по ссылке

IBAN: UA173052990000026008046715893

RAM II UAV — это украинские дроны-камикадзе, позволяющие гарантированно уничтожать наземные (надводные) цели. БПЛА оснащен электрическим двигателем, обеспечивающим дальность полёта до 30 км на крейсерской скорости и 70 км/ч. Запуск БПЛА осуществляется при помощи специальной катапульты, а на их развертывание необходимо только 10 минут, максимальное время составляет 40 минут.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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