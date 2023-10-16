Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции — Finance.ua
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Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции

Личные финансы
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Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции
Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции
Украинские граждане, находящиеся в турецком городе Стамбул, смогут восстановить свое утерянное или похищенное украинское водительское удостоверение.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Отныне наши сограждане, вынужденные на время войны искать убежища в Турции, могут восстановить свое утерянное или похищенное украинское водительское удостоверение. Напомним, к этому моменту украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк удостоверения», — сказано в сообщении.
Мобильные программно-технические комплексы в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется по графику:
  • вт — пт: 10:00 — 17:00;
  • сб: 10:00 — 15:30;
  • вс, пн — выходные.
Восстановить водительское удостоверение можно после:
  • повреждения документа или когда документ непригоден для дальнейшего пользования (испорчен, записи не читаются и т. п.);
  • потери;
  • кражи.
Записаться на восстановление водительского удостоверения можно онлайн — через электронную очередь на сайте и в порядке «живой» очереди.
Для получения услуги восстановления водителя необходимо предоставить пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
  • справка налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) при изменении персональных данных.
Алгоритм предоставления услуги
Восстановление водительских прав в ГП «Документ» в Стамбуле происходит по стандартному алгоритму:
  • сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и создают заявку на восстановление прав, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД;
  • в случае одобрения процедуры за рубежом отпечатывают на специальном бланке новый документ водительского удостоверения.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Finance.ua
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