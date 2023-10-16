Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции — Finance.ua

Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции Сегодня 15:46 — Личные финансы

Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Турции

Украинские граждане, находящиеся в турецком городе Стамбул, смогут восстановить свое утерянное или похищенное украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне наши сограждане, вынужденные на время войны искать убежища в Турции, могут восстановить свое утерянное или похищенное украинское водительское удостоверение. Напомним, к этому моменту украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк удостоверения», — сказано в сообщении.

Мобильные программно-технические комплексы в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется по графику:

вт — пт: 10:00 — 17:00;

сб: 10:00 — 15:30;

вс, пн — выходные.

Восстановить водительское удостоверение можно после:

повреждения документа или когда документ непригоден для дальнейшего пользования (испорчен, записи не читаются и т. п. );

); потери;

кражи.

Записаться на восстановление водительского удостоверения можно онлайн — через электронную очередь на сайте и в порядке «живой» очереди.

Для получения услуги восстановления водителя необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) при изменении персональных данных.

Алгоритм предоставления услуги

Восстановление водительских прав в ГП «Документ» в Стамбуле происходит по стандартному алгоритму:

сотрудники ГП «Документ» получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и создают заявку на восстановление прав, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД;

в случае одобрения процедуры за рубежом отпечатывают на специальном бланке новый документ водительского удостоверения.

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