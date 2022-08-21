Украинцы смогут получить финансовую помощь в 12 тысяч гривен: для кого новая программа — Finance.ua

Украинцы смогут получить финансовую помощь в 12 тысяч гривен: для кого новая программа Сегодня 11:02 — Личные финансы

Украинцы смогут получить финансовую помощь в 12 тысяч гривен: для кого новая программа

Некоторые украинские специалисты смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 5 прожиточных минимумов, то есть 12 тыс. гривен.

Согласно постановлению Кабинета Министров «О предоставлении одноразовой адресной денежной помощи некоторым категориям выпускников высших учебных заведений», финансовая помощь будет предоставляться выпускникам заведений высшего образования, заключившим договор о работе в должности педагогического работника.

Кто может получить деньги

Получить выплаты смогут выпускники заведений высшего образования, получившие:

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/Педагогика;

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;



степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний



и заключили трудовой договор в должности педагогического работника в учреждении общего среднего или профессионального (профессионально-технического) образования на срок не менее 3 лет.

Как получить помощь

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в образовательное учреждение, где вы получали диплом. К заявлению прилагаются копия трудовой книжки и трудового контракта педагогического работника. Документы подаются до 10 октября 2022 года, начисление средств — до конца текущего года.

Педагогические работники, которые закончили обучение в ноябре-декабре 2022 года и подали заявки, будут получать выплаты в следующем календарном году.

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