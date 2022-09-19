Украинцы смогут перезакреплять номерные знаки за авто родственников — МВД Сегодня 16:15 — Личные финансы

Украинцы смогут перезакреплять номерные знаки за авто родственников — МВД, Фото: novyny.live

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому номерные знаки можно перезакреплять за автомобилями родственников. Также в скором времени будет введена онлайн услуга заказа номерных знаков через веб-приложения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Что предполагает постановление

Постановление регламентирует возможность после продажи транспортного средства при его перерегистрации или после снятия с учета при выбраковке перезакрепить номерные знаки не только за своим другим транспортным средством, но и за транспортным средством членов семьи.

«То есть если у владельца есть желание сохранить свой номерной знак в семье, то это стало возможным. Ранее в законодательстве была норма, что номерные знаки можно было оставлять только владельцу транспортного средства. А теперь можно перезакреплять свои номерные знаки еще и за транспортными средствами детей, жены/супруга, родителей», — объясняют в МВД.

Перезакрепляемые номерные знаки должны соответствовать действующим установленным требованиям по указанию административно-территориальной принадлежности, порядкового номера и серии. А также для передачи их родственникам следует подать документы, подтверждающие такие родственные отношения.

Возможность заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки, выдаваемые по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащие определенную комбинацию цифр, вскоре появится в Электронном кабинете водителя или через Портал «Дія».

Справка Finance.ua:

на сайте Главного сервисного центра МВД работает сервис проверки наличия платных номерных знаков.

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