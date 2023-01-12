Украинцы смогут открывать счета с иностранными IBAN — Finance.ua

Украинцы смогут открывать счета с иностранными IBAN Сегодня 11:02 — Личные финансы

Украинцы смогут открывать счета с иностранными IBAN

Банк Конкорд работает над тем, чтобы украинцы смогли открывать счета с иностранными IBAN.

Об этом рассказал председатель правления банка «Конкорд» Юрий Задоя в проекте « 25 ведущих банков Украины во время войны ».

«Мы уже удовлетворяем фактически все потребности клиентов внутри Украины, причем в едином пространстве программы реализованы как функции управления личными счетами и оплатами, так и все функции ФЛП. Мы переориентируемся на доработку продуктовых решений для украинцев за рубежом. Наши граждане, вынужденные выехать из страны, должны открывать счета в иностранных банках для получения различных выплат, пособий и заработных плат», — уточнил Юрий Задоя.

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Однако этот процесс за границей намного сложнее с точки зрения процедур и требует больше времени, а уровень банковского сервиса ниже того, к которому привыкли украинцы. Одна из проблем, с которой сталкиваются украинцы, — как осуществить перевод валютных средств на украинские карты.

«В ближайшее время мы предоставим возможность открывать счета в банке „Конкорд“ с иностранными IBAN: это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими иностранными техническими партнерами. Этот счет можно будет полноценно использовать как европейский счет и для зачисления доходов, и для проведения расходных операций», — рассказал топ-менеджер.

Задоя отметил, что зарегистрированная банком международная платежная система CordPay позволила проводить трансграничные платежи.

«Это решение было актуальным, когда в начале войны украинцы массово уезжали за границу», — объяснил он.

Справка Finance.ua:

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета, приведенный в соответствие со стандартом № 13616 Международной организации по стандартизации ISO и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS;

на сегодняшний день такой формат счетов используется в более чем 60 странах мира. С 2007 года официальным регистратором стандарта IBAN является SWIFT. Максимальная сумма перевода с использованием IBAN-счета — 50 000 евро;

каждое государство формирует свою структуру номера IBAN-счета. В Украине он состоит из 29 букв и цифр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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