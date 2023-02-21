Украинцы смогут оформить паспорта еще в двух странах Евросоюза — Finance.ua

Украинцы смогут оформить паспорта еще в двух странах Евросоюза Сегодня 14:34 — Личные финансы

Украинцы смогут оформить паспорта еще в двух странах Евросоюза

Украинский «Паспортный сервис» стал доступен еще в двух странах Евросоюза.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, Государственная миграционная служба расширяет географию функционирования обособленных подразделений госпредприятия «Документ» за границей.

«Государственная миграционная служба Украины продолжает активную международную работу и расширяет географию функционирования обособленных подразделений ГП „Документ“ за рубежом. В частности, благодаря плодотворному сотрудничеству ГМС, МВД и МИД теперь украинцы могут оформить паспортные документы не только в Польше и Турции, но и в еще двух странах Европейского Союза — Словакии и Чехии», — говорится в сообщении.

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В тестовом режиме начат прием заявлений на оформление документов граждан Украины в Братиславе и Праге. В столицах двух европейских стран работают мобильно-технические комплексы — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».

Обслуживание граждан осуществляется с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 18:00 в порядке электронной и «живой» очереди.

В Братиславе мобильные комплексы находятся по адресу: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).

В Праге — на площадке за ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Здесь украинцы могут получить такие услуги как:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Кроме того, уже со следующей недели в указанных городах станет доступна услуга обмена водительского удостоверения.

Оплата услуг в мобильных комплексах производится на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты.

Справка Finance.ua:

зарубежные подразделения ГП «Документ» уже доступны в городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул).

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