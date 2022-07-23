Украинцы смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше — Finance.ua

Украинцы смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше Сегодня 13:26 — Личные финансы

Украинцы смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше

Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами — до 30 сентября 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Почему регулятор принял такое решение

Такое решение Национального банка связано с продолжением действия военного положения в Украине.

Из-за войны значительная часть украинцев находится за пределами своего постоянного места жительства. Как следствие, за март-июнь 2022 года осуществлен обмен лишь 665 тыс. штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за март-июнь 2021 года произведен обмен 3,3 млн штук монет).

Сколько монет уже обменяли

С начала изъятия из обращения произведен обмен почти 48 млн штук монет номиналами 1, 2, 5 копеек.

По состоянию на 1 июля 2022 года в обращении остается почти 5,7 млрд штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Благодаря продлению срока на один год у украинцев будет больше времени для обмена монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, в частности у тех, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Тем более что опыт других стран мира свидетельствует, что наибольшие объемы извлечения монет приходятся на последние два месяца до окончания срока обмена.

Где можно обменять монеты

Граждане могут обменять монеты мелких номиналов бесплатно и без ограничений на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк , Райффайзен Банк, ПУМ) до 30 сентября 2023 включительно.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2019 украинцы не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения;

также из наличного обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек, переставшие быть платежным средством с 1 октября 2020 года.

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