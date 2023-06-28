Украинцы сформировали в Дії почти 18 миллионов паспортов — Finance.ua

Украинцы сформировали в Дії почти 18 миллионов паспортов
В течение двух лет электронные паспорта в Дії украинцы сформировали 17,9 млн раз.
В настоящее время в приложении используют 5 млн ID-карт и 12,9 млн загранпаспортов, — информирует Минцифры.
Благодаря цифровым документам каждый день миллионы украинцев открывают счета в банках, забирают посылки, путешествуют или получают госуслуги.
Чаще всего граждане используют е-паспорта в финансовом секторе (12+млн раз), пользовании мобильными операторами (308+ тыс. раз), публичных услугах (66+ тыс. раз), коммуналке (45+ тыс. раз), медицине (13+ тыс. раз).
Как работает Дія.Підпис и для чего он нужен
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