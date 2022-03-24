Украинцы с 25 марта смогут обменять наличную гривну в польских банках — Finance.ua
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Украинцы с 25 марта смогут обменять наличную гривну в польских банках

Сегодня 09:05Валюта
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С 25 марта начнется обмен украинской гривны на злотые в отделениях PKO Bank Polski.
Об этом сообщили в НБУ.
Это стало возможным благодаря тому, что Нацбанк Украины и Нацбанк Польши 18 марта 2022 заключили соответствующее соглашение — именно оно дает возможность украинцам, находящимся в Польше, осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые.
Соглашение вступает в силу с 25 марта этого года. С этого дня украинцы могут обратиться в отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые.

Что нужно знать?

  • курс обмена будет максимально приближен к официальному;
  • совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека;
  • польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).
Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу. Для помощи украинцам Национальный банк готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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