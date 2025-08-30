Украинцы реже посещают заведения общественного питания, но тратят больше — исследование Сегодня 09:13

Украинцы реже посещают заведения общественного питания, но тратят больше — исследование

В первой половине 2025 года украинцы реже посещали заведения питания, однако оставляли там больше денег, чем в прошлом году.

Об этом говорится в исследовании Poster.

Читайте также В Дубае появится новый ресторан с ИИ-шефом

Единственным сегментом, удержавшим уровень посещаемости, стали суши-заведения. В других форматах падение посещаемости колеблется от 7 до 16%.

Насколько вырос средний чек

Средний чек в заведениях Украины увеличился на 17% и теперь составляет 171 грн.

Больше всего подорожали бары — до 476 гривен (+19%) и кофейни — до 108 гривен (+18%).

В кафе счет вырос до 307 грн (+17%), в ресторанах — до 675 гривен (+17%).

Средний чек пиццерий теперь в среднем 324 гривны (+16%), пекарен — 82 гривны (+14%), а суши — 670 гривен (+12%).

Читайте также Крупные рестораны и отели Украины нарастили доходы: кто заработал больше всег

Выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Но этот рост произошел из-за повышения цен, а не из-за увеличения количества гостей.

Больше всего выручка выросла во Львове — на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Если же смотреть по форматам, то лидером стали суши-заведения, где рост выручки достиг 9%.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.