В первой половине 2025 года украинцы реже посещали заведения питания, однако оставляли там больше денег, чем в прошлом году.
Об этом говорится в исследовании Poster.
Единственным сегментом, удержавшим уровень посещаемости, стали суши-заведения. В других форматах падение посещаемости колеблется от 7 до 16%.

Насколько вырос средний чек

Средний чек в заведениях Украины увеличился на 17% и теперь составляет 171 грн.
Больше всего подорожали бары — до 476 гривен (+19%) и кофейни — до 108 гривен (+18%).

В кафе счет вырос до 307 грн (+17%), в ресторанах — до 675 гривен (+17%).
Средний чек пиццерий теперь в среднем 324 гривны (+16%), пекарен — 82 гривны (+14%), а суши — 670 гривен (+12%).
Выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Но этот рост произошел из-за повышения цен, а не из-за увеличения количества гостей.
Больше всего выручка выросла во Львове — на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Если же смотреть по форматам, то лидером стали суши-заведения, где рост выручки достиг 9%.
