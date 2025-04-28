Крупные рестораны и отели Украины нарастили доходы: кто заработал больше всег — Finance.ua

Крупные рестораны и отели Украины нарастили доходы: кто заработал больше всег Сегодня 14:31

Крупные рестораны и отели Украины нарастили доходы: кто заработал больше всег

На 10% вырос совокупный доход Индекса ресторанов и гостиниц в прошлом году — до 28,22 млрд грн по данным Индекса Опендатабот

Как свидетельствует статистика, год был удачным не для всех: несмотря на то, что 8 представителей перечня увеличили свой доход, только 6 из них смогли получить прибыль по результатам периода. В десятку лучших попали 6 сетей ресторанов, 2 поставщика готовых блюд и 2 гостиницы.

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Заведения, которые заработали больше всех

Лидером по обоим показателям одновременно стал McDonald’s. Доход сети вырос почти на треть, до 16,84 млрд грн, а прибыль составила 1,59 млрд грн — прирост составил почти четверть за год. Это самая большая прибыль среди всех бизнесов из десятки лучших.

Второе место занял новичок в Индексе: Контракт Продрезерв 5 из Днепропетровской области. Доход компании вырос в 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибыль увеличилась в 1,6 раза в год и составила 122,7 млн ​​грн.

Пузата Хата (компания Оперком) закрывает тройку лидеров наибольшим приростом дохода за год — в 1,5 раза (1,47 млрд грн). Несмотря на это, сеть завершила год с минусом в 37,4 млн грн.

Сразу три места в Индексе заняли компании, работающие над брендом KFC:

4 место — компания Тести Фуд, владельцем которой является Валерий Киптик (совладелец Варус и Ева). Доход компании не изменился за год и составил 1,03 млрд грн. Также ее прибыль уменьшилась в 5,7 раза до 29 млн грн.

далее следует Глобальная ресторанная группа-Украина, основанная Бериллиом Инвестментс (США). Ее доход составил 982,9 млн грн — +19% в год. В то же время убытки выросли в 2,4 раза в год — до 155,8 млн грн.

Компания ДТС-Харьков заняла шестое место с доходом в 771,9 млн грн. Несмотря на то, что доход вырос на четверть за год, прибыль уменьшилась в 30 раз — до 10,5 млн грн.

Седьмую и восьмую ступени поделили гостиничные операторы: Парктур ​​(Буковель) и Международно-деловой центр (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно. Однако прибыль Парктура уменьшилась в 50 раз до 40,6 млн грн, а Международно-деловой центр и вовсе понес убытки в размере 169 млн грн.

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Компания Атомсервис заняла 9 место. Прошлый год для компании был не очень удачным: доход уменьшился почти в 7 раз, а прибыль — в 33 раза, до 16,3 млн грн.

Доминос Пицца Юкрейн (Domino's Pizza) замыкает десятку лидеров. Сеть увеличила свой доход в 1,5 раза до 550 млн грн и вдвое уменьшила убытки: до 16,6 млн грн.

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