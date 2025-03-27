McDonald’s стал самым дорогим ресторанным брендом в мире впервые почти за 10 лет — Finance.ua
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McDonald’s стал самым дорогим ресторанным брендом в мире впервые почти за 10 лет

Фондовый рынок
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McDonald’s стал самым дорогим ресторанным брендом в мире впервые почти за 10 лет
McDonald’s стал самым дорогим ресторанным брендом в мире впервые почти за 10 лет
McDonald’s обогнал Starbucks и стал самым дорогим ресторанным брендом в мире.
Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.
Стоимость бренда выросла на 7% до $40,5 млрд. На втором месте оказалась сеть Starbucks, чья стоимость упала на 36% до $38,8 млрд.
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Снижение стоимости Starbucks, объясняют в Brand Finance, вызвано падением нескольких ключевых показателей силы бренда в США и Китае, в частности, таких категорий как «репутация» и «рекомендация». Несоответствие ожиданиям и недовольство потребителей растет, а продажи падают.
В то же время в десятку лидеров по стоимости брендов также вошли:
  • KFC — $15,4 миллиарда (+8%);
  • Subway — $8,1 (+12%);
  • Taco Bell — $6,9 млрд (-3%);
  • Tim Horton’s — $6,8 млрд (+15%);
  • Domino’s Pizza — $6,7 млрд;
  • Chick-fil-A — $5,7 млрд (+43%);
  • Wendy’s — $5,2 млрд;
  • Pizza Hut — $4,8 млрд.
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McDonald’s стал самым дорогим ресторанным брендом в мире впервые почти за 10 лет
Заметно вырос канадский бренд Tim Horton’s. В отчете объясняют, что это связано с увеличением онлайн продаж и международной экспансии.
Согласно результатам Restaurant Brand International (RBI) за 3 квартал 2024 года, бренд охватил 1374 сайта по всему миру.
По материалам:
Ain.Ua
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