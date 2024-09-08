Доходы компаний McDonald’s и KFC в Украине до и во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Доходы компаний McDonald’s и KFC в Украине до и во время полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 17:16 — Фондовый рынок

Доходы компаний McDonald’s и KFC в Украине до и во время полномасштабной войны (инфографика), freepik.com

Ресторанный бизнес столкнулся с трудностями из-за войны, такими как воздушные тревоги, комендантский час, дефицит рабочей силы и отключение электроэнергии. Однако за два с половиной года учреждения адаптировались к новым условиям, и посещаемость и выручка растут.

Издание «Слово и дело» исследовало , как война повлияла на финансовые результаты крупнейших сетей фастфуда в Украине — McDonald’s и KFC (по данным аналитической системы YouControl).

McDonald’s

В 2019 году McDonald’s получил в Украине выручку в размере 7,8 млрд гривен, а чистый финансовый результат компании за год составил миллиард гривен.

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В 2020 году, несмотря на коронавирусные ограничения, доход от предоставления услуг в Украине вырос до 7,9 млрд. Чистый финансовый результат составил 0,6 млрд. гривен.

Перед полномасштабной войной выручка McDonald’s в Украине выросла до 11,1 млрд гривен. Чистый финансовый результат был на уровне 2019 года — миллиард гривен.

24 февраля 2022 года McDonald’s из соображений безопасности закрыл все свои рестораны в Украине. Постепенно открывать свои заведения (к переговорам о возвращении сети подключилось даже Министерство иностранных дел) McDonald’s начал к осени.

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Таким образом, за несколько месяцев работы в 2022 году McDonald’s получил 3,3 млрд гривен от предоставления услуг. При этом за год компания в Украине получила 2,1 млрд гривен чистых убытков.

В прошлом году сеть ресторанов смогла увеличить свою выручку почти в четыре раза — до 12,9 млрд гривен. Прибыль компании в Украине составила 1,3 млрд.

Кстати, за первое полугодие 2024-го выручка сети ресторанов McDonald’s составила уже 7,8 млрд гривен.

KFC

Фастфуд-сеть KFC тоже приостановила свою работу в Украине в начале полномасштабной войны, но начала открывать рестораны уже в апреле 2022 года.

В 2019 году рестораны получили в Украине 0,6 млрд гривен выручки, прибыль компании составила 0,01 млрд грн.

За первый год пандемии от предоставления услуг в Украине KFC получила 0,8 млрд гривен. Но год компания закончила с 0,2 млрд убытков. В 2021 году выручка составила 1,3 млрд грн, а чистая прибыль — 0,07 млрд грн.

В 2022 году от предоставления услуг в Украине KFC получила 1,9 млрд гривен, чистая прибыль составила 0,2 млрд грн.

В прошлом году рестораны увеличили выручку до 2,5 млрд гривен. Компания получила в 2023 году 0,4 млрд гривен прибыли.

Слово і Діло По материалам:

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