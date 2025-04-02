Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants выходит на рынок Южной Кореи — Finance.ua
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Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants выходит на рынок Южной Кореи

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Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants выходит на рынок Южной Кореи
Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants выходит на рынок Южной Кореи
Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants откроет заведение в Сеуле (Южная Корея), сообщает AIN.
«Мы выходим на корейский рынок. Планируем открытие ближе к концу месяца (апреля 2025 года — ИФ-У)», — сказали в Lviv Croissants и добавили, что сейчас ищут менеджера пекарни.
Заведение сети откроют в Goddeok Business Valley по адресу 353−23 Godeok-dong.
Lviv Croissants — украинская международная франчайзинговая сеть ресторанов, основанная в 2015 году. Специализируется на изготовлении круассанов. Бренд вышел на европейский рынок в сентябре 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. В сети 180 заведений по всей Украине, 11 в Польше и по 1 в Словакии, Чехии, Франции и США. Последним открытием за границей стал запуск Lviv Croissant в Каннах во Франции в январе 2025 года.
Входит в группу компаний Fast Food Franchising Group. ООО «Фаст Фуд Франчайзинг Групп» основано в 2015 году во Львове.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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