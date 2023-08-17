Украинцы продолжают возвращаться домой: в августе границу пересекли почти 1,9 миллиона человек — Finance.ua
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Украинцы продолжают возвращаться домой: в августе границу пересекли почти 1,9 миллиона человек

Казна и Политика
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В августе 2023 года границу Украины пересекли почти 1,9 миллиона граждан, пишет meta.ua.
В то же время продолжает преобладать количество въезжающих на территорию страны.
В этом месяце границу Украины пересекли уже около 1,9 миллиона граждан. 85% составляют граждане Украины. В общем, пассажиропоток остается на достаточно высоком уровне. При этом количество граждан, которые сейчас пересекают границу Украины на въезд, продолжает преобладать, в отличие от начала летнего сезона, когда больше людей следовало за границу, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
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По прогнозам ГНСУ, такая динамика пассажиропотока по количественным показателям пересечения и направлениям движения будет держаться, по крайней мере, до конца лета.
В будни пограничники оформляют около 120 тысяч граждан на въезд и выезд из Украины.
По выходным это количество может расти до 140 тысяч граждан в сутки. Половина пассажиропотока приходится на участок границы с Польшей.
В июле границу Украины в общей сложности пересекли 3,8 миллиона человек, а это на 600 тысяч больше, чем в июне. Общая интенсивность пассажиропотока за 7 месяцев 2023 года увеличилась на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек. Работают всего 9,1−9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6−7 млн ​​человек. Они — упряжка, которая везет на себе других — 22−23 млн человек, в т. ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т. д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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