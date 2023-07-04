Украинцы продали больше валюты, чем купили: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

Украинцы продали больше валюты, чем купили: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке Сегодня 11:04 — Валюта

Украинцы продали больше валюты, чем купили: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке

В июне украинцы продавали валюты больше, чем покупали, впервые с июля прошлого года. С августа 2022 по май 2023 года на розничном рынке преобладала покупка валюты, а в январе и феврале превышение достигало полумиллиарда долларов в месяц.

Об этом говорится в сообщении финансового еженедельника инвестгруппы ICU.

«Изменение в пользу продажи валюты началось в безналичном сегменте еще в мае: клиенты банков стали покупать валюты на депозиты меньше, чем продавали после окончания ранее открытых депозитов. В июне эта тенденция усилилась, параллельно улучшилась сбалансированность наличного сегмента», — сказано в сообщении.

В итоге за месяц (без учета последнего дня) население продало безналичной валюты на 187 млн долларов больше, чем купило для размещения на депозитах, а на наличном приобрело валюты всего на 167 млн долларов больше, чем продало.

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«Так, в целом чистая продажа валюты населением составила более 19 млн долларов — это первое положительное значение с августа прошлого года», — говорят в ICU.

Как изменился курс гривны

Аналитики компании отметили, что на прошлой неделе происходила незначительная коррекция курса гривны.

За неделю курс в системно важных банках ослаб на 0,2%, так что по итогам месяца укрепление составило примерно 0,5%, а по итогам первого полугодия гривна усилилась более чем на 8%.

На конец июня в среднем в системно важных банках наличный курс составлял 36,66−37,46 грн/долл.

«Ключевую роль в устранении дисбалансов на розничном рынке и приближении наличного курса валюты к официальному сыграли беспрецедентные объемы международной помощи, которую НБУ мог использовать для интервенций и постепенного насыщения наличного сегмента. Фиксированный официальный курс гривны к доллару США, стремительный рост резервов НБУ и высокие ставки по гривневым депозитам способствовали снижению спроса на иностранную валюту как на способ сбережений», — сказано в еженедельнике.

Как подчеркнули в ICU, есть все предпосылки для сохранения низкого спреда между наличным и официальным курсами, а также относительной сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке иностранной валюты.

УНІАН По материалам:

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