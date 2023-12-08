Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели — Finance.ua
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Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели

Личные финансы
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Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели
Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели
В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%. Следовательно, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев», — говорится в сообщении.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные — 31%; электромобили — 16%; авто с ГБО — 6%; гибриды — 3%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
В 10 самых популярных моделей месяца вошли:
  1. Volkswagen Golf — 1511 ед;
  2. Renault Megane — 1261 ед.;
  3. SKODA Octavia — 894 ед.;
  4. Volkswagen Passat — 728 ед.;
  5. Nissan Leaf — 515 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan — 466 ед.;
  7. Audi A4 — 421 ед.;
  8. Nissan Qashqai — 419 ед.;
  9. Ford Focus — 403 ед.;
  10. Audi Q5 — 399 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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Напомним, по данным Института исследования авторынка, наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1−2 тысячи. Не стал исключением и октябрь, за который таковых было 11,2% от общего количества ввезенных.
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По материалам:
Finance.ua
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