Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели — Finance.ua

Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели Сегодня 21:04 — Личные финансы

Украинцы приобрели рекордное за полтора года количество подержанных импортных автомобилей: самые популярные модели

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%. Следовательно, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев», — говорится в сообщении.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные — 31%; электромобили — 16%; авто с ГБО — 6%; гибриды — 3%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1511 ед; Renault Megane — 1261 ед.; SKODA Octavia — 894 ед.; Volkswagen Passat — 728 ед.; Nissan Leaf — 515 ед.; Volkswagen Tiguan — 466 ед.; Audi A4 — 421 ед.; Nissan Qashqai — 419 ед.; Ford Focus — 403 ед.; Audi Q5 — 399 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Напомним, по данным Института исследования авторынка, наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1−2 тысячи. Не стал исключением и октябрь, за который таковых было 11,2% от общего количества ввезенных.

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