Украинцы предпочитают бесконтактные платежи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы предпочитают бесконтактные платежи

Финтех и Карты
27
Украинцы предпочитают бесконтактные платежи
Украинцы предпочитают бесконтактные платежи
В Украине продолжает расти общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне — это бесконтактные карты.
Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.
Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 14,1 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет почти 27% (в январе 2024 года — 24%). То есть токенизована примерно каждая четвертая активная платежная карта.

Читайте также: Ограничение банковских переводов от НБУ: решение принято

Как следствие, доля бесконтактных операций (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов) продолжает расти. За первое полугодие 2024 года она достигла 93,6% по сумме и 94,9% по количеству (в первом полугодии прошлого года доля таких операций составляла 88,6% и 89,8% соответственно). Бесконтактными были 2 695,6 млн сделок на сумму 854,6 млрд грн (в первом полугодии 2023 года — 2 032 млн сделок на сумму 651,9 млрд грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.