Украинцы предпочитают бесконтактные платежи — Finance.ua

Украинцы предпочитают бесконтактные платежи Сегодня 18:49 — Финтех и Карты

Украинцы предпочитают бесконтактные платежи

В Украине продолжает расти общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне — это бесконтактные карты.

Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 14,1 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет почти 27% (в январе 2024 года — 24%). То есть токенизована примерно каждая четвертая активная платежная карта

Как следствие, доля бесконтактных операций (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов) продолжает расти. За первое полугодие 2024 года она достигла 93,6% по сумме и 94,9% по количеству (в первом полугодии прошлого года доля таких операций составляла 88,6% и 89,8% соответственно). Бесконтактными были 2 695,6 млн сделок на сумму 854,6 млрд грн (в первом полугодии 2023 года — 2 032 млн сделок на сумму 651,9 млрд грн).

Инфографика: НБУ

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