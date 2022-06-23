Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации — Finance.ua

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрировать в Верховной Раде.
Законопроект № 7481 внесли в ВРУ сегодня, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Довідка
Finance.ua:
Народные депутаты 22 мая приняли законопроект о продлении мобилизации в Украине. Она будет длиться по меньшей мере еще 90 дней — до 23 августа.