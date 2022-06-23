Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации — Finance.ua

Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации

Сегодня 07:10 — Личные финансы

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрировать в Верховной Раде.

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект № 7481 внесли в ВРУ сегодня, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Довідка Finance.ua:

Народные депутаты 22 мая приняли законопроект о продлении мобилизации в Украине. Она будет длиться по меньшей мере еще 90 дней — до 23 августа.

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