Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации — Finance.ua
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Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации

Сегодня 07:10Личные финансы
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Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрировать в Верховной Раде.
Об этом сообщает сайт парламента.
Законопроект № 7481 внесли в ВРУ сегодня, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Довідка Finance.ua:

  • Народные депутаты 22 мая приняли законопроект о продлении мобилизации в Украине. Она будет длиться по меньшей мере еще 90 дней — до 23 августа.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: РБК-Україна
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