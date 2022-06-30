Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают — Finance.ua
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Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают

Личные финансы
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Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают
Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают
Продолжается постепенное возвращение украинцев к работе. Однако в середине июня не работали 35% тех, у кого была работа до войны.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Вернулись ли к работе

Сегодня 38% работавших до войны вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% — работают дистанционно, 7% — нашли новое место работы. Несмотря на это, треть таких опрошенных (35%) до сих пор не работают.
Больше всего среди самых молодых и самых старших опрошенных, женщин, жителей востока и юга страны. В динамике наилучшая ситуация с возвращением на работу — среди жителей центра и запада, самая плохая — жителей востока.
Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают
Опрос также показал, что из-за войны украинцы часто себя ограничивают: сейчас 59% считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. 36% говорят, что нужно пытаться жить полноценной жизнью.
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Молодежь до 35 лет менее подвержена самоограничению (только 46% это поддерживают). Также меньше ограничивают себя люди, полноценно (55%) или частично работающие (58%), вероятно считая, что их фронт — экономический (уплата налогов, помощь армии).

Справка Fiannce.ua:

  • согласно исследованию, в июне украинцы чаще всего искали работу в среднем за 19 200 грн. В это же время средняя з.п. в вакансиях, которые размещали работодатели, составляет 18 100 грн;
  • эксперты портала robota.ua решили проанализировать, в каких отраслях работодатели чаще всего предлагают удаленную работу. Выяснилось, что всего в Украине количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое: если к началу войны было около 6 тыс. таких предложений, то сейчас — менее 3 тыс.;
  • на удаленную работу чаще всего ищут: операторов call-центров; веб-разработчиков; специалистов техподдержки; интернет-маркетологов; копирайтеров.
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По материалам:
Finance.ua
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