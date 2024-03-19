Украинцы получили возможность фиксировать курс доллара и евро в течение дня — Finance.ua

Украинцы получили возможность фиксировать курс доллара и евро в течение дня Сегодня 12:04 — Валюта

Сайт «Минфин» в партнерстве с Unex Bank в январе 2024 г. перезапустил сервис бронирования курса валют, общенациональный релиз которого был запланирован на 24 февраля 2022 года.

Подробности

Сервис реализован на базе мобильного приложения « Multi Валюта » от «Минфина». Он позволяет любому украинцу зафиксировать курс и сумму приобретения наличного доллара и евро и выкупить забронированный объем валюты в ближайшем отделении банка в течение одного рабочего дня.

Уже сейчас сервис позволяет бронировать и покупать валюту в отделениях Unex Bank , ставшего ключевым партнером услуги.

Как работает сервис

сначала нужно создать заявку на необходимую сумму и закрепить текущий курс в мобильном приложении «Multi Валюта». Это гарантия для пользователя: даже если на момент обмена курс изменится, он обменяет валюту по курсу, указанному в его заявке;

затем необходимо выбрать время, когда удобно забрать валюту (оно ограничено одним рабочим днем ​​банка, а срок действия бронирования будет также указан в заявке);

последний шаг — забрать наличные деньги в отделении, выбранном при заказе. Сервис гарантирует, что в банке в наличии точно будет нужная сумма: валюту зарезервируют специально для пользователя приложения «Multi Валюта».

Скачать бесплатное приложение можно в Play Market и App Store по ссылке Multi Валюта ».

Надежный обмен

При создании заявки пользователи должны видеть актуальный курс и быть уверены, что забронированная сумма находится в указанном отделении. Чтобы этого достичь, Unex Bank интегрировал приложение в ОДБ банка — программное обеспечение, обслуживающее внутреннюю деятельность финучреждения. Такую систему имеет каждый украинский банк, и она контролируется НБУ.

«Это классический финтех-проект. И прежде всего он доказывает, что даже самые рутинные и классические банковские услуги можно оказывать совершенно по-новому. Сочетая „финтех“ и „классику“, можно получать уникальные решения, продукты, обладающие совершенно новыми свойствами. Кроме того, это решение — классический пример Win-Win: как для пользователей сервиса, так и для нас — Юнекс Банка и Минфина», — отметила Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

Благодаря совместным наработкам с Unex Bank, мобильное приложение « Мulti Валюта » может обеспечить надежное бронирование валюты, которое до этого момента существовало только на словах.

«Бронирование курса — это страхование от непредвиденных его изменений в течение дня. До нас такая услуга существовала разве что на уровне устных договоренностей. Мы сделали так, чтобы любой пользователь мог за пару кликов гарантированно забронировать в банке необходимую операцию по обмену валюты. Теперь благодаря сервису наши клиенты сохранят свое время, деньги и хорошее настроение», — утверждает Наталия Шишацкая, руководитель Валютного направления «Минфина».

Оцените сервис бронирования курса собственноручно, загрузив приложение « Multi Валюта » по этой ссылке.

О компаниях

«Минфин» — самый посещаемый сайт для инвесторов в Украине, принадлежащий украинской финтех-компании Treeum, мажоритарным акционером которой является инвестиционная компания Dragon Capital. Мобильное приложение Multi Валюта впервые было запущено в сентябре 2021 года. Сейчас у него уже больше 100 тысяч загрузок.

Unex Bank — европейский банк нового поколения, работающий на рынке Украины с 1993 года. В апреле 2021 года новыми владельцами банка стали крупнейшая инвестиционная компания Украины «Dragon Capital» (75%) и гражданин Чехии Иван Свитек (25%). Банк представлен 18 отделениями в 13 областях.

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