Украинцы получили миллиард гривен для оплаты жилищно-коммунальных услуг — Finance.ua
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Украинцы получили миллиард гривен для оплаты жилищно-коммунальных услуг

Казна и Политика
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На жилищные субсидии и льготы в июне направили 1 млрд грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Именно такую ​​сумму выплатили 3,2 млн домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.
По словам первого заместителя министра соцполитики Дарии Марчак, в настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 2,2 млн домохозяйств. Еще 1 млн домохозяйств получают льготы.
Существенного роста количества субсидиантов после повышения тарифов на электроэнергию нет, однако ожидается увеличение желающих получить пособие с наступлением отопительного сезона.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, которые арендуют жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области;
  • в период с 1 мая по 30 сентября украинцам рассчитывают жилищные субсидии на неотопительный период. Для большинства граждан пособие будет продлено автоматически при условии, что не было изменений в имущественном положении и складе в домохозяйстве;
  • с 1 июня был введен единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривны за кВт/ч. Вместо 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч;
  • по словам министра энергетики Германа Галущенко, субсидия на покрытие тарифов увеличится. Это произойдет с учетом того, что станет больше людей, которым такая субсидия потребуется после роста тарифа.
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По материалам:
Finance.ua
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