Украинцы получили миллиард гривен для оплаты жилищно-коммунальных услуг — Finance.ua

Украинцы получили миллиард гривен для оплаты жилищно-коммунальных услуг Сегодня 13:35 — Казна и Политика

На жилищные субсидии и льготы в июне направили 1 млрд грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Именно такую ​​сумму выплатили 3,2 млн домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.

По словам первого заместителя министра соцполитики Дарии Марчак, в настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 2,2 млн домохозяйств. Еще 1 млн домохозяйств получают льготы.

Существенного роста количества субсидиантов после повышения тарифов на электроэнергию нет, однако ожидается увеличение желающих получить пособие с наступлением отопительного сезона.

Справка Finance.ua:

украинцы, которые арендуют жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области;

в период с 1 мая по 30 сентября украинцам рассчитывают жилищные субсидии на неотопительный период. Для большинства граждан пособие будет продлено автоматически при условии, что не было изменений в имущественном положении и складе в домохозяйстве;

с 1 июня был введен единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривны за кВт/ч. Вместо 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч;

по словам министра энергетики Германа Галущенко, субсидия на покрытие тарифов увеличится. Это произойдет с учетом того, что станет больше людей, которым такая субсидия потребуется после роста тарифа.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.