Украинцы получили более 170 миллионов грантовой помощи на собственное дело — Минэкономики Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В течение недели еще 172 победителя грантовой программы «Собственное дело» получили финансирование на общую сумму 38 миллионов гривен, общие выплаты государства по всем направлениям «єРобота» уже составили около 174 миллионов.

«Правительственная программа „єРобота“ становится все более популярной среди бизнеса и среди будущих предпринимателей. В общей сложности они уже подали почти 13 тысяч заявок. На сегодняшний день количество успешных заявок — более 1400, из них больше всего по программе микрогрантов „Собственное дело“. Правительство активно финансирует эти программы», — пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона.

Государственная программа «єРобота» объединяет в себе несколько направлений, среди которых наиболее популярна программа микрогрантов, предусматривающая получение предпринимателями до 250 тысяч грн на начало или развитие собственного дела.

Также в рамках «єРобота» есть программы для поддержки перерабатывающих предприятий, программы для садов и теплиц, а также для обучения и старта в IT.

Заместитель министра привела примеры уже реализованных проектов по программе «Собственное дело». Среди них — предприятие из Ровенской области, которое отшивало военную форму для мужчин, а благодаря грантовому финансированию расширило ассортимент и начало пошив формы для женщин.

В настоящее время продолжается прием заявок на все направления программы «єРобота» через портал «Дія ». Следует заполнить сведения о себе в электронной форме и добавить небольшой бизнес-план, образец которого можно загрузить на портале.

Економічна Правда По материалам:

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