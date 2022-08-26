Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей — Finance.ua
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Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Личные финансы
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Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей
Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей
Украинские автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. Их доля среди общего количества новых растет постоянно растет и в 2022 году достигла рекордных 75%.
Об этом свидетельствует статистика информационно-аналитической группы Auto-Consulting.
Еще в начале 2000-х годов кроссоверы и внедорожники составляли всего 7-8% новых авто. Спрос на них начал активно расти примерно 15 лет назад. К 2010 году доля авто повышенной проходимости на рынке выросла до 24%, в 2017 составила 53%, а в 2021 — уже 73%.
Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей
Рост продолжается — за июнь доля кроссоверов и внедорожников подросла до 78,8%, а если приплюсовать пикапы — то почти до 81%. Примечательно, что в сегменте новых электрокаров кроссоверами являются 86,4% машин.
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Однако в абсолютных цифрах продажи авто повышенной проходимости не растут. В 2008 году их продали 100 тысяч штук (всех новых авто — 623 тысячи), а в 2021 — 75,5 тысяч (всех новых авто — 100 тысяч).
Известны и модели-лидеры в сегменте. Традиционно первые два места делят Renault Duster и Toyota RAV4.

Самые популярные кроссоверы в Украине за 2022 год:

  1. Renault Duster — 1130 проданных авто
  2. Toyota RAV4 — 756
  3. Mitsubishi Outlander — 415
  4. Volkswagen T-Roc — 376
  5. Nissan X-Trail — 328
  6. Volkswagen Touareg — 317
  7. Hyundai Tucson — 311
  8. Toyota Yaris Cross — 310
  9. Chery Tiggo 2 — 290
  10. Toyota Highlander — 281
  11. Mazda CX-5 — 253
  12. Haval H6 — 247
  13. Chery Tiggo 4 — 244
  14. Ford Kuga — 225
  15. Nissan Juke — 206
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По материалам:
Auto-Consulting
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