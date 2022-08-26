Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей — Finance.ua

Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей Сегодня 21:03 — Личные финансы

Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Украинские автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. Их доля среди общего количества новых растет постоянно растет и в 2022 году достигла рекордных 75%.

Об этом свидетельствует статистика информационно-аналитической группы Auto-Consulting.

Еще в начале 2000-х годов кроссоверы и внедорожники составляли всего 7-8% новых авто. Спрос на них начал активно расти примерно 15 лет назад. К 2010 году доля авто повышенной проходимости на рынке выросла до 24%, в 2017 составила 53%, а в 2021 — уже 73%.

Рост продолжается — за июнь доля кроссоверов и внедорожников подросла до 78,8%, а если приплюсовать пикапы — то почти до 81%. Примечательно, что в сегменте новых электрокаров кроссоверами являются 86,4% машин.

Читайте также Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки

Однако в абсолютных цифрах продажи авто повышенной проходимости не растут. В 2008 году их продали 100 тысяч штук (всех новых авто — 623 тысячи), а в 2021 — 75,5 тысяч (всех новых авто — 100 тысяч).

Известны и модели-лидеры в сегменте. Традиционно первые два места делят Renault Duster и Toyota RAV4.

Самые популярные кроссоверы в Украине за 2022 год:

Renault Duster — 1130 проданных авто Toyota RAV4 — 756 Mitsubishi Outlander — 415 Volkswagen T-Roc — 376 Nissan X-Trail — 328 Volkswagen Touareg — 317 Hyundai Tucson — 311 Toyota Yaris Cross — 310 Chery Tiggo 2 — 290 Toyota Highlander — 281 Mazda CX-5 — 253 Haval H6 — 247 Chery Tiggo 4 — 244 Ford Kuga — 225 Nissan Juke — 206

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности онлайн можно прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.