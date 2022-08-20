Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки — Finance.ua

Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки

С апреля по июнь во время действия бесплатной растаможки в Украину ввезли 237 тыс. б/у авто. Из них 225 тысяч — легковые модели.

Об этом свидетельствует статистика Auto.ria.

Подавляющее большинство пригнанных машин — недорогие: 83% авто стоят до 6000 долларов. Наибольшей популярностью пользовались Volkswagen — их доля составила 44%. На втором месте — Renault (18,3%), а на третьем — Opel (17,4%).

Самые популярные б/у авто в Украине — Volkswagen Passat и Golf, поэтому именно их ввезли больше всего. Третье место — у Skoda Octavia. Примечательно, что среди лидеров нет кроссоверов, но зато есть старые модели премиум-сегмента от Audi, BMW и Mercedes-Benz.

ТОП-15 авто, пригнанных для бесплатной растаможки в 2022 году:

Volkswagen Passat — ввезено 12 270 авто (средняя цена — $6800); Volkswagen Golf — 10 630 ($4400); Skoda Octavia — 7660 ($5800); Renault Megane — 5570 ($5000); Volkswagen Touran — 5280 ($5600); Renault Scenic — 5190 ($4800); Audi A4 — 4970 ($6800); Opel Zafira — 4700 ($5500); Opel Astra — 4610 ($4700); Audi A6 — 4670 ($7900); Ford Focus — 4540 ($5600); BMW 3 Series — 3700 ($5200); Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900); BMW 5 Series — 2870 ($7700); Skoda Fabia — 2860 ($4300).

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Фокус По материалам:

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