Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки — Finance.ua

Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки
С апреля по июнь во время действия бесплатной растаможки в Украину ввезли 237 тыс. б/у авто. Из них 225 тысяч — легковые модели.
Об этом свидетельствует статистика Auto.ria.
Подавляющее большинство пригнанных машин — недорогие: 83% авто стоят до 6000 долларов. Наибольшей популярностью пользовались Volkswagen — их доля составила 44%. На втором месте — Renault (18,3%), а на третьем — Opel (17,4%).
Самые популярные б/у авто в Украине — Volkswagen Passat и Golf, поэтому именно их ввезли больше всего. Третье место — у Skoda Octavia. Примечательно, что среди лидеров нет кроссоверов, но зато есть старые модели премиум-сегмента от Audi, BMW и Mercedes-Benz.
ТОП-15 авто, пригнанных для бесплатной растаможки в 2022 году:
- Volkswagen Passat — ввезено 12 270 авто (средняя цена — $6800);
- Volkswagen Golf — 10 630 ($4400);
- Skoda Octavia — 7660 ($5800);
- Renault Megane — 5570 ($5000);
- Volkswagen Touran — 5280 ($5600);
- Renault Scenic — 5190 ($4800);
- Audi A4 — 4970 ($6800);
- Opel Zafira — 4700 ($5500);
- Opel Astra — 4610 ($4700);
- Audi A6 — 4670 ($7900);
- Ford Focus — 4540 ($5600);
- BMW 3 Series — 3700 ($5200);
- Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900);
- BMW 5 Series — 2870 ($7700);
- Skoda Fabia — 2860 ($4300).
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