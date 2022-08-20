Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки — Finance.ua
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Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки

Технологии&Авто
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Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки
Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки
С апреля по июнь во время действия бесплатной растаможки в Украину ввезли 237 тыс. б/у авто. Из них 225 тысяч — легковые модели.
Об этом свидетельствует статистика Auto.ria.
Подавляющее большинство пригнанных машин — недорогие: 83% авто стоят до 6000 долларов. Наибольшей популярностью пользовались Volkswagen — их доля составила 44%. На втором месте — Renault (18,3%), а на третьем — Opel (17,4%).
Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки
Самые популярные б/у авто в Украине — Volkswagen Passat и Golf, поэтому именно их ввезли больше всего. Третье место — у Skoda Octavia. Примечательно, что среди лидеров нет кроссоверов, но зато есть старые модели премиум-сегмента от Audi, BMW и Mercedes-Benz.

ТОП-15 авто, пригнанных для бесплатной растаможки в 2022 году:

  1. Volkswagen Passat — ввезено 12 270 авто (средняя цена — $6800);
  2. Volkswagen Golf — 10 630 ($4400);
  3. Skoda Octavia — 7660 ($5800);
  4. Renault Megane — 5570 ($5000);
  5. Volkswagen Touran — 5280 ($5600);
  6. Renault Scenic — 5190 ($4800);
  7. Audi A4 — 4970 ($6800);
  8. Opel Zafira — 4700 ($5500);
  9. Opel Astra — 4610 ($4700);
  10. Audi A6 — 4670 ($7900);
  11. Ford Focus — 4540 ($5600);
  12. BMW 3 Series — 3700 ($5200);
  13. Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900);
  14. BMW 5 Series — 2870 ($7700);
  15. Skoda Fabia — 2860 ($4300).
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По материалам:
Фокус
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