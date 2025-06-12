Украинцы покупают велосипеды: более 220 тысяч импортировали в Украину с начала года — Finance.ua

Украинцы покупают велосипеды: более 220 тысяч импортировали в Украину с начала года Сегодня 04:30 — Личные финансы

Украинцы покупают велосипеды: более 220 тысяч импортировали в Украину с начала года

За пять месяцев 2025 года в Украину ввезено 223,4 тысяч велосипедов — это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая стоимость двухколесных составила около 12 млн долларов США.

Об этом пишет Таможенная служба.

В государственный бюджет в результате таможенного оформления этих товаров было уплачено 158,7 млн гривен таможенных платежей.

Основным поставщиком велосипедов остается Китай — из этой страны импортировано 98,7% всех ввезенных двухколесников.

В этом году рост демонстрирует не просто сезонную тенденцию, а повышенный интерес украинцев к экологическому транспорту.

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