Украинцы покупают подержанные автомобили: как война отразилась на стоимости автомобилей — Finance.ua

Украинцы покупают подержанные автомобили: как война отразилась на стоимости автомобилей

Специалисты с сайта auto.ria.com рассказали о ситуации на авторынке сейчас, в частности, относительно средних цен на легковушки с пробегом, которые в Украине покупали чаще всего.

Предложений подержанных авто стало меньше. Стоит отметить, что предложение на рынке существенно изменилось — подержанных автомобилей, которые предлагаются к продаже, стало гораздо меньше.

На то есть две причины. Первая — многие владельцы отказались от планов продать свое авто, поскольку перспектива купить следующее (или новое) сейчас не из лучших, или же возникла срочная потребность пользоваться той машиной, которую еще недавно планировали продавать.

Вторая причина — резкая волна спроса на легковые автомобили, для выезда женщин и детей в более безопасные регионы — на запад страны или за границу.

Легковушки 2001-2008 года выпуска

Daewoo Lanos

Архивная цена — $3100



Текущая цена — $3100

Skoda Octavia

Архивная цена — $6300

Текущая цена — $6800

Volkswagen Golf

Архивная цена — $5700

Текущая цена — $6300



Volkswagen Passat

Архивная цена — $6600

Текущая цена — $6400



Renault Megane

Архивная цена — $5400

Текущая цена — $5300



Легковушки 2009-2014 года выпуска

Volkswagen Passat

Архивная цена — $11600

Текущая цена — $11600



Skoda Octavia

Архивная цена — $10200

Текущая цена — $9800



Рено МеганRenault Megane

Архивная цена — $8300

Текущая цена — $8000



Hyundai Sonata

Архивная цена — $10300

Текущая цена — $10200



Volkswagen Jetta

Архивная цена — $10000



Текущая цена — $9900



Легковушки 2015-2021 года выпуска

Nissan Rogue

Архивная цена — $16100

Текущая цена — $17000



Volkswagen Passat

Архивная цена — $18200

Текущая цена — $19600



Ford Focus

Архивная цена — $9900

Текущая цена — $9900



Hyundai Sonata

Архивная цена — $12400

Текущая цена — $13400



Ford Fusion US

Архивная цена — $13100

Текущая цена — $13600



Как видим, средние цены на популярные бюджетные автомобили, которые до 2008 года выпуска, как выросли, так и снизились, в зависимости от модели, которую можно считать обычным процессом на рынке, даже несмотря на военное состояние. В пятерке «середняков» (2009-2014 г.в.) каждый из ее представителей «сбросил» по несколько сотен долларов относительно цен, зафиксированных в начале года.

Парадоксом можно считать подорожание легковушек с годом выпуска от 2015-го и более новых — цены на них выросли. Вопреки привычным рыночным процессам, стоимость таких машин, наоборот, должна «просесть», поскольку они не принадлежат к группе автомобилей, которые можно было бы отнести к «транспорту первой необходимости». Однако числа свидетельствуют о другом — вероятно повышенный спрос задел как раз сравнительно «более новые» авто с пробегом, что и привело к росту средних цен на них.

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