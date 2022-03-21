Украинцы покупают подержанные автомобили: как война отразилась на стоимости автомобилей — Finance.ua
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Украинцы покупают подержанные автомобили: как война отразилась на стоимости автомобилей

Сегодня 19:02Технологии&Авто
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Специалисты с сайта auto.ria.com рассказали о ситуации на авторынке сейчас, в частности, относительно средних цен на легковушки с пробегом, которые в Украине покупали чаще всего.
Предложений подержанных авто стало меньше. Стоит отметить, что предложение на рынке существенно изменилось — подержанных автомобилей, которые предлагаются к продаже, стало гораздо меньше.
На то есть две причины. Первая — многие владельцы отказались от планов продать свое авто, поскольку перспектива купить следующее (или новое) сейчас не из лучших, или же возникла срочная потребность пользоваться той машиной, которую еще недавно планировали продавать.
Вторая причина — резкая волна спроса на легковые автомобили, для выезда женщин и детей в более безопасные регионы — на запад страны или за границу.

Легковушки 2001-2008 года выпуска

Daewoo Lanos
  • Архивная цена — $3100
  • Текущая цена — $3100
Skoda Octavia
  • Архивная цена — $6300
  • Текущая цена — $6800
Volkswagen Golf
  • Архивная цена — $5700
  • Текущая цена — $6300
Volkswagen Passat
  • Архивная цена — $6600
  • Текущая цена — $6400
Renault Megane
  • Архивная цена — $5400
  • Текущая цена — $5300

Легковушки 2009-2014 года выпуска

Volkswagen Passat
  • Архивная цена — $11600
  • Текущая цена — $11600
Skoda Octavia
  • Архивная цена — $10200
  • Текущая цена — $9800
Рено МеганRenault Megane
  • Архивная цена — $8300
  • Текущая цена — $8000
Hyundai Sonata
  • Архивная цена — $10300
  • Текущая цена — $10200
Volkswagen Jetta
  • Архивная цена — $10000
  • Текущая цена — $9900

Легковушки 2015-2021 года выпуска

Nissan Rogue
  • Архивная цена — $16100
  • Текущая цена — $17000
Volkswagen Passat
  • Архивная цена — $18200
  • Текущая цена — $19600
Ford Focus
  • Архивная цена — $9900
  • Текущая цена — $9900
Hyundai Sonata
  • Архивная цена — $12400
  • Текущая цена — $13400
Ford Fusion US
  • Архивная цена — $13100
  • Текущая цена — $13600
Как видим, средние цены на популярные бюджетные автомобили, которые до 2008 года выпуска, как выросли, так и снизились, в зависимости от модели, которую можно считать обычным процессом на рынке, даже несмотря на военное состояние. В пятерке «середняков» (2009-2014 г.в.) каждый из ее представителей «сбросил» по несколько сотен долларов относительно цен, зафиксированных в начале года.
Парадоксом можно считать подорожание легковушек с годом выпуска от 2015-го и более новых — цены на них выросли. Вопреки привычным рыночным процессам, стоимость таких машин, наоборот, должна «просесть», поскольку они не принадлежат к группе автомобилей, которые можно было бы отнести к «транспорту первой необходимости». Однако числа свидетельствуют о другом — вероятно повышенный спрос задел как раз сравнительно «более новые» авто с пробегом, что и привело к росту средних цен на них.
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По материалам: Телеканал 24
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