Украинцы покупают подержанные автомобили: как война отразилась на стоимости автомобилей — Finance.ua

Специалисты с сайта auto.ria.com рассказали о ситуации на авторынке сейчас, в частности, относительно средних цен на легковушки с пробегом, которые в Украине покупали чаще всего.
Предложений подержанных авто стало меньше. Стоит отметить, что предложение на рынке существенно изменилось — подержанных автомобилей, которые предлагаются к продаже, стало гораздо меньше.
На то есть две причины. Первая — многие владельцы отказались от планов продать свое авто, поскольку перспектива купить следующее (или новое) сейчас не из лучших, или же возникла срочная потребность пользоваться той машиной, которую еще недавно планировали продавать.
Вторая причина — резкая волна спроса на легковые автомобили, для выезда женщин и детей в более безопасные регионы — на запад страны или за границу.
Легковушки 2001-2008 года выпуска
Daewoo Lanos
Архивная цена — $3100
Текущая цена — $3100
Skoda Octavia
Архивная цена — $6300
Текущая цена — $6800
Volkswagen Golf
Архивная цена — $5700
Текущая цена — $6300
Volkswagen Passat
Архивная цена — $6600
Текущая цена — $6400
Renault Megane
Архивная цена — $5400
Текущая цена — $5300
Легковушки 2009-2014 года выпуска
Volkswagen Passat
Архивная цена — $11600
Текущая цена — $11600
Skoda Octavia
Архивная цена — $10200
Текущая цена — $9800
Рено МеганRenault Megane
Архивная цена — $8300
Текущая цена — $8000
Hyundai Sonata
Архивная цена — $10300
Текущая цена — $10200
Volkswagen Jetta
Архивная цена — $10000
Текущая цена — $9900
Легковушки 2015-2021 года выпуска
Nissan Rogue
Архивная цена — $16100
Текущая цена — $17000
Volkswagen Passat
Архивная цена — $18200
Текущая цена — $19600
Ford Focus
Архивная цена — $9900
Текущая цена — $9900
Hyundai Sonata
Архивная цена — $12400
Текущая цена — $13400
Ford Fusion US
Архивная цена — $13100
Текущая цена — $13600
Как видим, средние цены на популярные бюджетные автомобили, которые до 2008 года выпуска, как выросли, так и снизились, в зависимости от модели, которую можно считать обычным процессом на рынке, даже несмотря на военное состояние. В пятерке «середняков» (2009-2014 г.в.) каждый из ее представителей «сбросил» по несколько сотен долларов относительно цен, зафиксированных в начале года.
Парадоксом можно считать подорожание легковушек с годом выпуска от 2015-го и более новых — цены на них выросли. Вопреки привычным рыночным процессам, стоимость таких машин, наоборот, должна «просесть», поскольку они не принадлежат к группе автомобилей, которые можно было бы отнести к «транспорту первой необходимости». Однако числа свидетельствуют о другом — вероятно повышенный спрос задел как раз сравнительно «более новые» авто с пробегом, что и привело к росту средних цен на них.
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