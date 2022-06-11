Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT — Finance.ua

Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT

Украинский EdTech проект Кеі с украинскими детьми создал самое большой в мире NFT. Так хотят поблагодарить Илона Маска.

Internews Ukraine опубликовали в Твиттере изображение NFT The Big Thank You Elon, реальный размер которого — 30 000×30 000. Токен состоит из 20 рисунков детей-переселенцев из разных регионов. Каждая картинка изображает директора Space X в разных образах: Илон пасет овец в украинских Карпатах, летает на ракете, катается на бронемашине и т.д.

Илон Маск оказывает огромную помощь Украине с первых дней войны. Сначала Маск послал спутники Starlink и терминалы для них. Затем провел специальный апгрейд Starlink для украинских пользователей и снял все ограничения использования спутникового интернета. Недавно директор Tesla передал больницам электростанции Tesla Powerwall, уже работающим в полную силу.

На данный момент диджитал-картину можно найти на OpenSea, но уже скоро ее подарят новому владельцу — Илону Маску.

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