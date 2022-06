Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT — Finance.ua

Internews Ukraine опубликовали в Твиттере изображение NFT The Big Thank You Elon, реальный размер которого — 30 000×30 000. Токен состоит из 20 рисунков детей-переселенцев из разных регионов. Каждая картинка изображает директора Space X в разных образах: Илон пасет овец в украинских Карпатах, летает на ракете, катается на бронемашине и т.д.