Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT — Finance.ua
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Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT

Сегодня 04:43Технологии&Авто
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Украинский EdTech проект Кеі с украинскими детьми создал самое большой в мире NFT. Так хотят поблагодарить Илона Маска.
Internews Ukraine опубликовали в Твиттере изображение NFT The Big Thank You Elon, реальный размер которого — 30 000×30 000. Токен состоит из 20 рисунков детей-переселенцев из разных регионов. Каждая картинка изображает директора Space X в разных образах: Илон пасет овец в украинских Карпатах, летает на ракете, катается на бронемашине и т.д.
Украинцы подарят Илону Маску самый большой в мире NFT
Илон Маск оказывает огромную помощь Украине с первых дней войны. Сначала Маск послал спутники Starlink и терминалы для них. Затем провел специальный апгрейд Starlink для украинских пользователей и снял все ограничения использования спутникового интернета. Недавно директор Tesla передал больницам электростанции Tesla Powerwall, уже работающим в полную силу.

Как заработать на NFT

На данный момент диджитал-картину можно найти на OpenSea, но уже скоро ее подарят новому владельцу — Илону Маску.
По материалам: noworries
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