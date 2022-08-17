Украинцы подали уже 8 тыс. заявок на гранты «єРобота» в поддержку бизнеса — Шмыгаль — Finance.ua
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Украинцы подали уже 8 тыс. заявок на гранты «єРобота» в поддержку бизнеса — Шмыгаль

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Украинцы уже подали 8 тыс. заявок на гранты «єРобота» в поддержку бизнеса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Продолжается реализация программы „єРобота“. Количество поданных заявок достигло уже 8 тыс.», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
Премьер подчеркнул, что именно средний бизнес — основа успешной украинской экономики.
Как сообщалось, Кабинет Министров выделил Министерству экономики 103,3 млн грн из резервного фонда госбюджета на новую бюджетную программу «Предоставление грантов для создания или развития бизнеса».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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