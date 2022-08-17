Украинцы подали уже 8 тыс. заявок на гранты «єРобота» в поддержку бизнеса — Шмыгаль Сегодня 09:37

Украинцы уже подали 8 тыс. заявок на гранты «єРобота» в поддержку бизнеса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Продолжается реализация программы „єРобота“. Количество поданных заявок достигло уже 8 тыс.», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Премьер подчеркнул, что именно средний бизнес — основа успешной украинской экономики.

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил Министерству экономики 103,3 млн грн из резервного фонда госбюджета на новую бюджетную программу «Предоставление грантов для создания или развития бизнеса».

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