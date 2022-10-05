Украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье — Finance.ua
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Украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье

Недвижимость
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По состоянию на понедельник, 3 октября, украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье во время обстрела со стороны российских оккупантов.
Об этом написала глава парламентской фракции «Слуга народа» и заместитель председателя градостроительного комитета ВРУ Елена Шуляк в своем Телеграм-канале.
275,7 тысячи украинцев оформили свои заявки о поврежденном жилье через приложение «Дія». По приблизительным подсчетам, российские агрессоры уничтожили или повредили около 19 млн квадратных метров жилья по всей территории Украины.
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Справка Finance.ua:

Кто сможет получить компенсации
  • Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить граждане Украины, полностью или частично потерявшие принадлежащее им на праве частной собственности жилье в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации.
  • К этой категории относятся физические лица, которые владели недвижимостью, являлись членами жилищно-строительных кооперативов и их наследники.

Что делать, если ваш дом разбомбили

  • Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать ОСМД, управляющие многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК, ЖК), осуществляющие управление домами. Как объясняют юристы, такая норма правильна — квартира не висит в воздухе, она является частью многоквартирного дома, имеющего коммуникации, места общего пользования и т.д.
  • Приоритетные категории граждан, имеющих право на получение компенсации в первую очередь. К таким относятся:
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам:
Finance.ua
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