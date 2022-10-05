Украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье — Finance.ua

Украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье Сегодня 09:35 — Недвижимость

По состоянию на понедельник, 3 октября, украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом написала глава парламентской фракции «Слуга народа» и заместитель председателя градостроительного комитета ВРУ Елена Шуляк в своем Телеграм-канале

275,7 тысячи украинцев оформили свои заявки о поврежденном жилье через приложение «Дія». По приблизительным подсчетам, российские агрессоры уничтожили или повредили около 19 млн квадратных метров жилья по всей территории Украины.

Справка Finance.ua:

Кто сможет получить компенсации

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить граждане Украины, полностью или частично потерявшие принадлежащее им на праве частной собственности жилье в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации.

К этой категории относятся физические лица, которые владели недвижимостью, являлись членами жилищно-строительных кооперативов и их наследники.

Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать ОСМД, управляющие многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК, ЖК), осуществляющие управление домами. Как объясняют юристы, такая норма правильна — квартира не висит в воздухе, она является частью многоквартирного дома, имеющего коммуникации, места общего пользования и т.д.

Приоритетные категории граждан, имеющих право на получение компенсации в первую очередь. К таким относятся:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II группы;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны.

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