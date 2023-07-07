Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика)

Технологии&Авто
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Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика)
Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика)
В этом году на рынке новых легковушек Украины продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто снизилась с 57% до 49% (то есть на 8 процентных пунктов).
Также сузился сегмент дизельных авто — до 22% (-1 п.п.).
В то же время рыночная доля гибридов увеличилась сразу на 5 п.п. — до 18%.
Электромобили охватили 10% рынка новых авто, что на 4 п.п. больше, чем в прошлом году. Без изменений по отношению к I полугодию 2022 г. осталась позиция авто с ГБО — 1% автопродаж.
Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика)
Структура рынка новых авто в I полугодии: автомобили с бензиновыми двигателями — 49% регистраций; дизельные автомобили — 22%; гибриды — 18%; электромобили — 10%; автомобили с ГБО — 1%.
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По материалам:
Finance.ua
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