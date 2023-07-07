Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика) — Finance.ua

Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Украинцы пересаживаются на гибриды (инфографика)

В этом году на рынке новых легковушек Украины продолжают доминировать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто снизилась с 57% до 49% (то есть на 8 процентных пунктов).

Также сузился сегмент дизельных авто — до 22% (-1 п.п.).

В то же время рыночная доля гибридов увеличилась сразу на 5 п.п. — до 18%.

Электромобили охватили 10% рынка новых авто, что на 4 п.п. больше, чем в прошлом году. Без изменений по отношению к I полугодию 2022 г. осталась позиция авто с ГБО — 1% автопродаж.

Структура рынка новых авто в I полугодии: автомобили с бензиновыми двигателями — 49% регистраций; дизельные автомобили — 22%; гибриды — 18%; электромобили — 10%; автомобили с ГБО — 1%.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.