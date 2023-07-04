Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)

Объективно финансовая ситуация украинцев после начала войны очень ухудшилась.

Об этом говорится в опросе КМИС.

64% украинцев ощущают снижение дохода, а 27% в результате вторжения потеряли работу, значительное количество потеряли имущество и жилье.

Динамика самооценок благосостояния украинцами

Ниже на графике 1 сравниваются ответы респондентов в феврале 2022 года (до вторжения) с ответами в мае 2022, декабре 2022, мае 2023 года. Для удобства мы будем считать вариант 1 «очень низким» финансовым положением, вариант 2 — «низким», 3 — «средним», 4 и 5 вместе взятые — «высоким».

Как можно видеть, самооценка населением собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно схожем уровне. В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%. Впрочем, нужно учитывать, что сейчас еще есть 33% респондентов с «низким» благосостоянием, то есть в целом в Украине 39% имеют «очень низкое» или «низкое» благосостояние (перед вторжение аналогичный показатель составил 41%).

Доля людей со «средним» благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35−36%.

Доля людей с «высоким» благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16−17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще довольствуются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов.

Справка Finance.ua:

Самооценка населением своего финансового положения является важным измерением устойчивости, поскольку россия не отказывается от идеи «организовать» в Украине гуманитарную катастрофу и социально-экономический коллапс для того, чтобы принудить к капитуляции.

Впрочем, несмотря на значительное снижение уровня доходов и повышение уровня безработицы общая самооценка положения семьи, как мы видим, остается на таком же уровне, как и до вторжения. Благодаря собственным физическим и эмоциональным ресурсам и воле к Победе, а также благодаря мощной поддержке наших Западных друзей украинцы демонстрируют устойчивость в переносе сложностей сегодняшнего дня для достижения вожделенной цели — изгнания врагов, восстановления Украины и полноценного присоединения к европейской семье.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.