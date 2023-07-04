Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)

Личные финансы
2
Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)
Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)
Объективно финансовая ситуация украинцев после начала войны очень ухудшилась.
Об этом говорится в опросе КМИС.
64% украинцев ощущают снижение дохода, а 27% в результате вторжения потеряли работу, значительное количество потеряли имущество и жилье.
Динамика самооценок благосостояния украинцами
Ниже на графике 1 сравниваются ответы респондентов в феврале 2022 года (до вторжения) с ответами в мае 2022, декабре 2022, мае 2023 года. Для удобства мы будем считать вариант 1 «очень низким» финансовым положением, вариант 2 — «низким», 3 — «средним», 4 и 5 вместе взятые — «высоким».
Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)
Как можно видеть, самооценка населением собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно схожем уровне. В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%. Впрочем, нужно учитывать, что сейчас еще есть 33% респондентов с «низким» благосостоянием, то есть в целом в Украине 39% имеют «очень низкое» или «низкое» благосостояние (перед вторжение аналогичный показатель составил 41%).
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
Доля людей со «средним» благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35−36%.
Доля людей с «высоким» благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16−17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.
Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)
Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще довольствуются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов.
Украинцы оценили, как изменилось их благосостояние с начала войны — опрос (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Самооценка населением своего финансового положения является важным измерением устойчивости, поскольку россия не отказывается от идеи «организовать» в Украине гуманитарную катастрофу и социально-экономический коллапс для того, чтобы принудить к капитуляции.
  • Впрочем, несмотря на значительное снижение уровня доходов и повышение уровня безработицы общая самооценка положения семьи, как мы видим, остается на таком же уровне, как и до вторжения. Благодаря собственным физическим и эмоциональным ресурсам и воле к Победе, а также благодаря мощной поддержке наших Западных друзей украинцы демонстрируют устойчивость в переносе сложностей сегодняшнего дня для достижения вожделенной цели — изгнания врагов, восстановления Украины и полноценного присоединения к европейской семье.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.