Украинцы оценили экономическую ситуацию — опрос — Finance.ua

Украинцы оценили экономическую ситуацию — опрос
В рамках 22-й волны проекта «Украина в условиях войны» Социологической группой «Рейтинг» 1−2 июня 2023 года было проведено очередное исследование настроений и экономического положения населения.
Об этом говорят данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Оценка ситуации
По результатам исследования 71% опрошенных считают, что дела в Украине идут в верном направлении, у 13% - мнение противоположное, еще 16% - не смогли оценить.
Как и летом прошлого года, в настоящее время наблюдается небольшое уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как верное, и увеличивается количество неопределившихся в оценках. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как верного.
Абсолютное большинство опрошенных (95%) уверены, что Украина сможет отразить нападение россии. Как и в предыдущие месяцы, около 60% отметили, что для победы в войне необходимо достаточно длительное время: 25% считают, что необходимо более года, 37% - полгода.
Больше всего таких среди самых молодых респондентов 18−35 лет (38%).
Экономическая ситуация
59% ощутили ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, у 35% - оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение.
Оценки положения в Украине в целом хуже:
- 75% ощутили ухудшение,
- 14% - говорят об отсутствии изменений,
- 8% - об улучшении.
Несмотря на это, говоря об экономике страны в будущем, у респондентов больше положительных надежд: 35% ожидают улучшения, 28% - думают, что ничего не изменится, 26% ожидают ухудшения.
Что касается личной ситуации — 31% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 39% считают, что оно не изменится, у 17% - пессимистические взгляды на этот счет.
Хотя количество испытывающих улучшение в динамике не увеличилось, однако по сравнению с ситуацией год назад негативные оценки несколько уменьшились (с 75% в июле 2022 до 59% сейчас) за счет увеличения категории тех, кто констатирует отсутствие изменений.
Также снизились и негативные оценки положения в Украине (с 36% до 26%) вместе с увеличением числа не заметивших изменений. Также в вопросе будущих ожиданий и относительно себя, и относительно страны, наблюдается увеличение количества ожидающих стабильности и уменьшение тех, кто ожидает ухудшения.
Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей запада, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу.
Почти такие же тенденции и в оценке будущего. В оценках экономики Украины не заметно особой разницы в демографических группах.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн
Поделиться новостью