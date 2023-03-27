Украинцы, незаконно пересекающие границу, не могут получить статус беженца — Finance.ua
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Украинцы, незаконно пересекающие границу, не могут получить статус беженца

Личные финансы
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Украинцы, незаконно пересекающие границу стран Евросоюза, не смогут получить статус беженца.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Он отметил, что Украина активно сотрудничает со странами ЕС, а также с Молдовой, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы украинцами.
«Конечно, некоторые пытаются сразу просить статус беженца, но отмечу, что это не является основанием для того, чтобы украинских граждан, таких нарушителей, рассматривали как беженцев в странах Европейского Союза», — сказал Демченко.
Кроме того, чиновник призвал тех, кто организует незаконное пересечение границы, воздерживаться от этого.
Военное положение в Украине предусматривает ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста.
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По материалам:
visitukraine.today
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