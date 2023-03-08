Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули — Finance.ua

Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули Сегодня 20:24 — Мир

Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули

В польском ZUS подсчитали, что беженцам из Украины было неправомерно выплачено около 2 млн злотых.

Речь идет о выплате пособий на детей (по программам «500+», «Семейный капитал») для лиц, выехавших из Польши, однако не уведомили об этом ZUS или уведомили несвоевременно. Следовательно, им продолжали поступать средства на банковские счета, хотя они и лишились права для получения пособий после своего выезда.

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В ZUS говорят, что из почти 2 млн неправомерно выплаченных средств беженцам из Украины удалось вернуть всего 35,3 тысяч.

Напомним, что 28 января вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории. В частности, ZUS получил доступ к реестру Пограничной службы, а вместе с ним и информацию о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши. В результате за последний месяц ZUS приостановил выплату пособий примерно 3 200 беженцам Украины. Фактически выплаты упразднялись с даты выезда людей из Польши. В то же время в ZUS утверждают, что если эти люди вернутся в Польшу обратно в течение 30-дневного периода, то выплаты будут возобновлены.

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uamedia По материалам:

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