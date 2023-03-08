Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули — Finance.ua
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Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули

Мир
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Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули
Украинцы неправомерно получили в Польше 2 млн злотых, почти ничего не вернули
В польском ZUS подсчитали, что беженцам из Украины было неправомерно выплачено около 2 млн злотых.
Речь идет о выплате пособий на детей (по программам «500+», «Семейный капитал») для лиц, выехавших из Польши, однако не уведомили об этом ZUS или уведомили несвоевременно. Следовательно, им продолжали поступать средства на банковские счета, хотя они и лишились права для получения пособий после своего выезда.
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В ZUS говорят, что из почти 2 млн неправомерно выплаченных средств беженцам из Украины удалось вернуть всего 35,3 тысяч.

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Напомним, что 28 января вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории. В частности, ZUS получил доступ к реестру Пограничной службы, а вместе с ним и информацию о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши. В результате за последний месяц ZUS приостановил выплату пособий примерно 3 200 беженцам Украины. Фактически выплаты упразднялись с даты выезда людей из Польши. В то же время в ZUS утверждают, что если эти люди вернутся в Польшу обратно в течение 30-дневного периода, то выплаты будут возобновлены.
Напомним, что наличие полиса Зеленой карты — обязательное условие пересечения границы на автомобиле из Украины. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
uamedia
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