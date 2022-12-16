Украинцы не смогут пересекать границу Молдовы с ЕС с просроченными паспортами — Finance.ua

Украинцы не смогут пересекать границу Молдовы с ЕС с просроченными паспортами Сегодня 19:10 — Личные финансы

Граждане Украины, которые возвращаются из Евросоюза и планируют пересечь молдавскую границу, теперь должны предоставить действующие загранпаспорта.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников Пограничной полиции.

Сотрудники молдавской Пограничной полиции призывают украинских граждан позаботиться о необходимых документах.

«На въезде в Молдову через пункты пропуска с Румынией, а также через Международный аэропорт Кишинева иностранные граждане не смогут пересечь границу с недействительными документами, это предусмотрено законодательством Республики Молдова. Таким образом, иностранцы должны оформить свой паспорт или документ, дающий право официально пересечь границу, который следует получить в консульских учреждениях или посольствах государства, гражданами которого они являются», — заявили сотрудники Пограничной полиции.

Что касается граждан Украины, которые въезжают в Молдову прямо из нашей страны, правила остались неизменными. Украинцы могут пересекать границу Молдовы даже с просроченными паспортами.

uamedia По материалам:

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