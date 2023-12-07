Украинцы назвали ТОП-5 проблем Украины в 2023 году (исследование) — Finance.ua

Украинцы назвали ТОП-5 проблем Украины в 2023 году (исследование) Сегодня 16:03 — Личные финансы

Украинцы назвали ТОП-5 проблем Украины в 2023 году (исследование)

Три четверти украинцев верят, что восстановление страны продлится около 10 лет, но считают коррупцию самым большим риском в восстановлении.

Такие данные социологического исследования представила Transparency International Ukraine.

Основные проблемы

Как и в марте, тремя основными проблемами украинцы считают войну (ноябрь 96%, тогда как март 98%), коррупцию (ноябрь 88%, тогда как март — 77%) и разрушение инфраструктуры и жилья (ноябрь 82%, тогда как март — 87%). Страхи войны и разрушений стали несколько меньше, в то время как коррупционные риски сейчас беспокоят украинцев, наоборот, на 11% больше.

Опрошенные в большей степени стали беспокоиться о проблемах, связанных с экономикой: высокая стоимость жизни и низкие доходы и выезд трудоспособного населения из Украины.

В то же время внутренние переселенцы в октябре-ноябре, как и полгода назад, в большинстве своем планируют вернуться домой (март 62%, ноябрь 63%). При этом стало меньше тех, кто хочет остаться в городе, где нашли убежище с начала войны. Главными сдерживающими факторами возвращения домой для ВПЛ остаются факторы отсутствия безопасности, возможные отключения или отсутствие электроэнергии и отопления. Однако сейчас развитая инфраструктура (садики, школы, больницы) становятся менее весомыми мотивами оставаться в месте временного убежища.

Тремя основными проблемами украинцы считают войну (96%), коррупцию (88%) и разрушение инфраструктуры и жилья (82%).

Как и весной, наибольшим риском в восстановлении Украины население видит коррупцию, причем сразу по двум параметрам: возвращение коррупционных схем (79%), отсутствие контроля и, как следствие, хищение средств (75%). И на третьем и четвертом местах украинцев беспокоят большой масштаб разрушений (65%) и повторение боевых действий (63%).

Помощь и финансирование

С начала полномасштабного вторжения почти половина граждан (42%) получала хоть какую-то помощь. Больше всего таких на Востоке — 88%, на юге — 63% и в Центре — 25%.

Главные источники получения помощи, по словам опрошенных, — это международные фонды (35%), государство (33%), украинские ГО, фонды и волонтеры (28%), международные ГО (25%).

43% украинцев отмечают весомый вклад международных доноров в процесс восстановления Украины. Молодежь наиболее положительно оценивает помощь международных партнеров — в первую очередь из-за лучшей осведомленности.

В целом жители всех регионов положительно оценивают вклад международных доноров: восток (46%), север (49%), столица (50%). Впрочем, в некоторых областях люди плохо осведомлены об участии международных партнеров в восстановлении — на Западе не знают об этом 47% опрошенных, а в Центре — 43%.

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