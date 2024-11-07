Украинцы назвали источники доходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы назвали источники доходов

Личные финансы
39
Украинцы назвали источники доходов
Украинцы назвали источники доходов
Более половины украинцев осенью 2024 года основным источником доходов называют заработную плату (54,4%). Эта доля увеличилась по сравнению с 2021 годом, когда она составила 50,1%.
Об этом сообщается в презентации опроса Центра Разумкова на Youtube.
Доля те, кто живет за счет пенсий и социальных выплат, составляет 28,7%.
Еще 2,5% ответили, что живут за счет запасов от работы в подсобном хозяйстве, на земельном участке, 2,7% - за счет побочных приработков. Доходы от предпринимательства указали 2% опрошенных.
Отказались от ответа 7,5% респондентов.
Украинцы назвали источники доходов
Как отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) ответили, что они работают.
Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых идут боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.