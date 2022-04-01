Украинцы начнут получать новые платежки за воду: сколько придется платить — Finance.ua
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Украинцы начнут получать новые платежки за воду: сколько придется платить

Вчера 20:02Личные финансы
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В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, которые покинули свои дома и не могут снимать показания со счетчиков.
Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Изменения в методике. На этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, учитывающих особенности ее применения во время войны.
Будет применяться так называемый корректирующий коэффициент, который учитывает уменьшение объема снабжения услуг по сравнению с мирным временем.
«По этому коэффициенту исполнители будут корректировать объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и централизованному водоотводу в населенном пункте во время действия военного положения», — говорится в сообщении.
Это означает, что уже в марте начисления будут производиться с учетом корректирующего коэффициента для тех украинцев, которые не могут передать показатели счетчиков воды или у которых таких счетчиков нет.

Что будет с тарифом за воду?

Этой весной в Украине должны были пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, в том числе — на электроэнергию.
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Однако война изменила планы правительство, поэтому все тарифы решили заморозить. В апреле тариф на электроэнергию останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.
Это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр энергетики Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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